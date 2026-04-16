Gazin Porto Velho perde por 2 a 1 para o Amazonas e sofre primeira derrota na Copa Norte

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/04/2026 às 08h30

O Gazin Porto Velho sofreu sua primeira derrota na Copa Norte ao ser superado pelo Amazonas por 2 a 1 na noite desta rodada, no estádio Carlos Zamith, em Manaus. O revés foi definido apenas na reta final da partida, quando Raylison converteu cobrança de falta aos 42 minutos do segundo tempo e garantiu o triunfo da equipe amazonense.

Mesmo com a derrota, a Locomotiva permanece na segunda colocação do Grupo B, com nove pontos, e mantém situação favorável na luta por vaga na próxima fase da competição. O time rondoniense precisa apenas de um empate diante do Águia de Marabá, no estádio Aluízio Ferreira, em confronto marcado para o dia 29 de abril, para confirmar a classificação.

No duelo em Manaus, o Amazonas abriu o placar logo aos oito minutos da etapa inicial, com Nico. A resposta do Gazin Porto Velho veio rapidamente: aos 17 minutos, Tchalles deixou tudo igual e recolocou a equipe na partida. O confronto permaneceu empatado até os minutos finais, quando Raylison decidiu em favor dos mandantes em cobrança de falta.

Com o resultado, o Amazonas chegou aos seis pontos e assumiu a terceira posição do grupo, mantendo chances matemáticas de classificação. O Águia de Marabá, líder da chave com 12 pontos, já está garantido na segunda fase.

Antes do compromisso decisivo pela Copa Norte, o Gazin Porto Velho volta suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. A equipe enfrenta o Araguaína no próximo domingo, 19 de abril, no estádio Aluízio Ferreira, pela terceira rodada da competição nacional. Depois, no dia 25 de abril, encara o Guaporé em Rolim de Moura pela quarta rodada.