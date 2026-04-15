Inscrições abertas para Seletiva Estadual Classificatória das Modalidades Individuais do Joer

Por Sabrina Raphaela sob supervisão de Ananda Carvalho

Publicada em 15/04/2026 às 16h05

As inscrições para a Seletiva Estadual Classificatória das Modalidades Individuais dos Jogos Escolares de Rondônia (JOER) estão abertas a partir desta terça-feira (15), às 12h, até às 23h59 de quarta-feira (23) de abril, e deverão ser realizadas exclusivamente pelo endereço eletrônico https://joer.seduc.ro.gov.br/.

A Seletiva Estadual Classificatória das Modalidades será realizada no período de 12 a 16 de maio de 2026, no município de Porto Velho. A iniciativa do governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) contempla as modalidades de judô, nas categorias infantil e juvenil, karatê, na categoria infantil, e natação, nas categorias infantil e juvenil, com o objetivo de definir os estudantes-atletas que representarão o estado nas etapas nacionais.

A seletiva estadual possui caráter classificatório para os Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s)

Inicialmente previstas para ocorrer durante a etapa estadual em Cacoal, as modalidades foram antecipadas para Porto Velho como forma de aprimorar a organização técnica e logística, garantindo maior eficiência no planejamento, na alocação de recursos e na consolidação das informações dos participantes.

O secretário da Seduc, Massud Brada, ressaltou que a iniciativa assegura maior previsibilidade e equidade ao processo classificatório. “A antecipação permite uma gestão mais eficiente das etapas, garantindo o cumprimento dos prazos, a organização adequada das delegações e a participação dos estudantes nas competições nacionais com segurança e planejamento”.

O gerente de esporte escolar, Marcelo Araújo, destacou a importância da vivência esportiva na trajetória dos estudantes como parte essencial do processo educacional e do desenvolvimento integral no ambiente escolar. “Participar dos Jogos Escolares é uma experiência muito significativa para os nossos alunos, porque vai além da competição. É um momento de convivência, de aprendizado e de superação, em que eles desenvolvem confiança, fazem novas amizades e se reconhecem como protagonistas da própria história dentro da escola e na vida”, ressaltou.

A seletiva estadual possui caráter classificatório para os Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s), que serão realizados em Brasília, e para os Jogos da Juventude, previstos para Foz do Iguaçu.

Fotos: Ananda Carvalho e Daiane Mendonça