Libertadores e Sul-Americana agitam continente; Série D e Rondoniense Sub-15 e Sub-17

Por João Rafael Costa

Publicada em 15/04/2026 às 10h00

Libertadores e Sul-Americana agitam o nosso continente. Tabelinha Rondoniense: Série D, seminário da FFER e Rondoniense Sub-15 e Sub-17.

Brasileiros decidem em casa na Libertadores, enquanto, Mirassol sofreu na altitude e São Paulo lidera na Sul-Americana em rodada de lanterna para Santos e Vasco.

Libertadores - Semana decisiva para o Brasil na Libertadores 2026. Com cinco dos seis brasileiros jogando em casa, a chance de disparar nos grupos é alta. Nesta quarta (15), o Corinthians recebe o Santa Fé, o Cruzeiro encara a Universidad Católica e o Fluminense joga contra o Independiente.

Na quinta, será a vez de Palmeiras e Flamengo entrarem no gramado como amplos favoritos contra Sporting Cristal e Independiente Medellín. Técnica e fator campo prometem ser os diferenciais para os clubes brasileiros.

Mirassol

O Mirassol sentiu o peso dos 2.850 metros de Quito na terça (14). Pela segunda rodada da Libertadores 2026, o time paulista não resistiu à pressão da LDU e caiu por 2 a 0, com gols de Quintero e Quiñónez. Com o revés, o Leão estaciona nos três pontos e vê os equatorianos isolados no topo.

A rodada ainda teve vitórias de peso de Boca Juniors e Nacional-URU. Agora, o Mirassol foca na recuperação física e seca o Lanús para manter a vice-liderança do grupo. A luta pela classificação continua acirrada.

Sul-Americana - Resultados opostos para os brasileiros na Sul-Americana 2026. O São Paulo bateu o O’Higgins por 2 a 0 no Morumbi, com gols de Luciano e Artur, isolando-se na ponta do Grupo C. O Grêmio também fez o dever de casa, vencendo o Deportivo Riestra por 1 a 0 e assumindo a vice-liderança.

Já o Santos apenas empatou em 1 a 1 com o Recoleta, enquanto o Vasco foi derrotado pelo Audax Italiano por 2 a 1 em pleno São Januário. Ambos agora ocupam as últimas posições de seus grupos e ligam o sinal de alerta.

Tabelinha Rondoniense

Porto Velho lidera a Série D, após goleada, enquanto FFER promove seminário de gestão e define grupos do Rondoniense Sub-15 e Sub-17.

Seminário - Atenção, profissionais e fãs da bola! Porto Velho será o centro das discussões táticas e técnicas com o Seminário de Futebol FFER Academy. Marcado para o dia 20 de abril, às 18h, o evento reunirá especialistas para debater gestão esportiva e o futuro dos jovens talentos no Estado.

A iniciativa da Federação de Futebol de Rondônia busca capacitar treinadores e atletas, promovendo o crescimento do esporte local. Uma oportunidade única de aprendizado e networking no coração da nossa capital.

Série D - O Gazin Porto Velho deu um espetáculo no domingo (12). Com domínio total, a equipe atropelou o Galvez por 4 a 0, com brilho do atacante Yan (2 gols), além de gols de Jefferson e Luan. A vitória expressiva coloca o time no topo da tabela com seis pontos.

O embalo agora é para a Copa Norte: o desafio é nesta quarta-feira (15), contra o Amazonas FC, na Arena da Amazônia. Embalada e invicta, a Locomotiva quer manter o ritmo para buscar a classificação antecipada.

FFER - O futuro do futebol de Rondônia já tem data para brilhar. A Federação divulgou o regulamento e a tabela das categorias de base. Times como Porto Velho, Ji-Paraná e Vilhena disputam o título em grupos regionais.

A primeira fase segue até 2 de maio, com o mata-mata iniciando no dia 9. Das quartas até a semifinal, a decisão é em jogo único; apenas a finalíssima terá partidas de ida e volta. É a garotada rondoniense mostrando talento em busca do troféu estadual.