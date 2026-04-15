Eliezer se defende de críticas de como trata funcionárias:

Por R7

Publicada em 15/04/2026 às 11h45

Eliezer usou sua rede social nesta terça-feira (14) para se defender das críticas que recebe sobre como ele e a mulher, Viih Tube, tratam as funcionárias. O influenciador compartilhou um vídeo de momentos em que presenteia as pessoas que trabalham em sua casa com eletrodomésticos, celulares e até um carro — assista abaixo.

“Servindo quem nos serve! Fiz esse vídeo porque as pessoas gostam muito de questionar e achar que tudo é por engajamento e like, mas elas que fazem nossa vida acontecer”, escreveu ele na legenda.

No registro, também é possível ver diversos momentos de Eliezer se divertindo com as funcionárias, que fazem parte de datas especiais, como Natal e Páscoa.

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“[Elas] estão com a gente desde o começo e fazemos questão de valorizar e mostrar para incentivar que outros patrões tratem os seus com humanidade e os valorizem também, porque sem elas aqui em casa nossa vida não ia andar”, completou o influenciador.