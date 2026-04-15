Jean Mendonça discute apoio à EXPOBRAS 2026 e sinaliza articulação por recursos para Nova Brasilândia do Oeste

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 15/04/2026 às 14h10

A possibilidade de destinação de recursos para a realização da EXPOBRAS 2026 foi discutida durante reunião entre o deputado estadual Jean Mendonça e representantes da Associação Rural de Nova Brasilândia do Oeste (ASRUBRAS), em agenda voltada ao fortalecimento do setor produtivo local.

Participaram do encontro Nelson Hermes, membro fundador da entidade, e Junior Hermes, vice-presidente da associação. Também estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal e vereador de Nova Brasilândia do Oeste, Jotinha, além do assessor Alisson Cuiabano.

Durante a reunião, foram tratadas alternativas para viabilizar apoio financeiro destinado à realização da Exposição de Nova Brasilândia do Oeste, evento tradicional do calendário agropecuário do município e apontado como relevante para produtores rurais e comerciantes locais.

Segundo Jean Mendonça, a Assembleia Legislativa será utilizada como espaço de articulação para buscar mecanismos de fortalecimento da cadeia produtiva de Nova Brasilândia do Oeste. O parlamentar afirmou que seguirá atuando em favor de demandas ligadas ao desenvolvimento econômico do município.