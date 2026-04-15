Trotes ao Samu prejudicam atendimentos em Porto Velho

Por Gabriel Moreira

Publicada em 15/04/2026 às 11h59

O número de trotes registrados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) segue impactando diretamente a qualidade e a agilidade dos atendimentos. Mesmo com uma média estável de ocorrências reais, chamadas falsas continuam ocupando tempo e recursos essenciais para salvar vidas.

O prefeito Léo Moraes reforçou a importância do uso consciente do serviço. “Trotes colocam vidas em risco. É fundamental que a população utilize o Samu com responsabilidade, para que o atendimento chegue a quem realmente precisa”.

De acordo com relatório que reúne dados de 2025 e do primeiro trimestre de 2026, o SAMU registrou uma média semestral de 39 ocorrências reais por dia. No mesmo período, os trotes chegaram a 4,2 chamadas diárias. Apesar de aparentemente menores em volume, essas ligações exigem triagem e mobilizam profissionais da central de regulação, impactando diretamente o fluxo de atendimento.

Quase 10% das chamadas são trotes

Os dados consolidados de 2025 mostram que os trotes representam entre 7% e 9,7% das ligações mensais. Em janeiro daquele ano, foram registradas 1.480 chamadas, sendo 142 classificadas como trote, o equivalente a 9,59%. Já em dezembro, o número subiu para 155 chamadas falsas, mantendo a taxa em 9,56%.

Para Fábio Chagas, operador de frotas do SAMU, um dos principais desafios começa já no primeiro contato

Entre os registros estão não apenas ocorrências inexistentes, mas também ligações por engano, quedas de chamada e atendimentos que não resultaram no envio de viaturas. Ainda assim, todos demandam tempo da equipe e interferem no atendimento de casos reais.

Alta demanda e pressão no sistema

No primeiro trimestre de 2026, o SAMU contabilizou 6.086 ocorrências, com média diária de 67,6 atendimentos, considerando situações que exigiram regulação médica ou deslocamento de equipes. O aumento na demanda reforça a importância do uso responsável do serviço.

As Unidades de Suporte Básico (USB) concentraram a maior parte dos atendimentos, com média de 34,8 ocorrências por dia. Já as unidades de Suporte Avançado (USA), responsáveis por casos mais graves, registraram cerca de 4,2 atendimentos diários.

Para Fábio Chagas, operador de frotas do SAMU, um dos principais desafios começa já no primeiro contato. “Muitas vezes, por nervosismo, a pessoa não consegue informar corretamente onde está nem explicar o que o paciente está sentindo. Além disso, ainda enfrentamos o problema dos trotes, que ocupam a linha e podem atrasar o atendimento de quem realmente precisa. Nosso trabalho é filtrar essas informações com rapidez e precisão, além de dominar a malha viária para garantir um tempo-resposta eficiente”.

Além de sobrecarregar a central, os trotes podem atrasar o atendimento de situações reais de urgência e emergência

Além de sobrecarregar a central, os trotes podem atrasar o atendimento de situações reais de urgência e emergência. Cada minuto perdido com uma chamada falsa pode representar risco direto à vida de quem precisa de socorro imediato.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) reforça que o número 192 deve ser utilizado exclusivamente em casos de emergência, como acidentes graves, problemas cardiorrespiratórios e outras situações que exigem resposta rápida das equipes de saúde.

O relatório também aponta que os dados analisados fazem parte de um período de transição tecnológica. Em 2025, o SAMU iniciou a migração para uma nova plataforma de gestão, com a expectativa de ampliar a eficiência no atendimento e no monitoramento das ocorrências.

Segundo Mariana Prado, secretária municipal adjunta de saúde, a comunicação eficiente é um dos pilares para garantir um atendimento ágil e humanizado. Ela destaca que trotes e informações desencontradas impactam diretamente o funcionamento do serviço, podendo atrasar o socorro de quem realmente precisa. “O uso responsável do SAMU é fundamental para que as equipes atuem com mais precisão e rapidez”.

A Prefeitura orienta que a população utilize o serviço com responsabilidade, garantindo que o atendimento chegue com rapidez a quem realmente precisa.