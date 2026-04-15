Prefeitura de Vilhena inicia instalação de novos abrigos nos pontos de ônibus

Por Assessoria

Publicada em 15/04/2026 às 12h02

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (Semtran), iniciou nesta semana a instalação de novos abrigos destinados aos usuários do transporte público. A iniciativa visa oferecer maior comodidade e proteção aos passageiros que utilizam as linhas circulares na cidade.

A meta da administração municipal é concluir a instalação de 120 pontos de ônibus ao longo de 2026. Nesta primeira fase, 57 unidades serão distribuídas pelo município. As estruturas são fabricadas em aço galvanizado, policarbonato e ACM, materiais escolhidos pela resistência e durabilidade.

Na última segunda-feira, 14, duas unidades foram instaladas em caráter de teste na Avenida Jamari, no Centro, em frente à sede da Semtran. Nos próximos dias a Secretaria começa a implantação da primeira etapa dos abrigos. Nos locais de maior fluxo de passageiros, como nas praças, serão instaladas estruturas maiores para acomodar mais pessoas.

O investimento para esta etapa inicial é de R$ 500 mil, custeado integralmente com recursos próprios da prefeitura. Segundo o secretário municipal de Trânsito e Transportes, Rogério Dias, a melhoria na infraestrutura complementa a política de gratuidade do transporte público já vigente na cidade. O secretário afirmou que a viabilização dos novos abrigos é resultado de uma gestão eficiente dos recursos públicos, focada no conforto da população atendida pelo sistema viário.