Mandado por tráfico termina com apreensão de revólver e munições durante operação

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 15/04/2026 às 13h40

Uma operação integrada entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na apreensão de uma arma de fogo, munições e equipamentos eletrônicos durante o cumprimento de mandados judiciais relacionados a uma investigação por tráfico de drogas em Monte Negro, município da região de Ariquemes. A ação ocorreu na tarde de segunda-feira, 14 de abril de 2026, por volta das 16h30.

De acordo com as informações oficiais, a diligência foi realizada para cumprimento simultâneo de mandado de prisão temporária e de busca domiciliar expedidos no curso da investigação criminal. Inicialmente, os agentes se deslocaram até um estabelecimento comercial situado no perímetro urbano de Monte Negro, local onde o investigado foi encontrado e abordado.

Segundo a ocorrência, nenhum objeto ilícito foi localizado com o suspeito no momento da abordagem pessoal. Na sequência, as equipes deram cumprimento ao mandado de busca na residência vinculada ao investigado.

Durante as buscas no imóvel, os policiais encontraram, em um dos cômodos, um revólver calibre .38 carregado, além de munições de outros calibres e um coldre. Também foram apreendidos aparelhos eletrônicos e mídias de armazenamento, materiais que deverão passar por análise pericial para subsidiar a continuidade das investigações.

Após o cumprimento das medidas judiciais, o investigado foi cientificado de seus direitos constitucionais e encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Ariquemes, acompanhado de advogado, para adoção das providências legais cabíveis.