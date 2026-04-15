Por Assessoria

Publicada em 15/04/2026 às 14h52

A Prefeitura de Ariquemes realizou, na última terça-feira (14), o Dia de Campo do Café, um importante evento voltado ao fortalecimento da cadeia produtiva cafeeira no município.

A ação aconteceu na propriedade do senhor Rogério Furini, localizada na LC 65, BR-421, reunindo produtores, estudantes e parceiros institucionais em um momento de aprendizado e troca de experiências.

Durante o evento, foram promovidas 03 palestras técnicas, abordando temas como manejo do café e novas tecnologias aplicadas ao setor produtivo, além de exposição de maquinários e insumos, proporcionando aos participantes acesso a inovações e boas práticas para o campo.

O Dia de Campo contou ainda com a participação de alunos das escolas polos municipais, do Instituto Federal de Rondônia e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, fortalecendo a integração entre educação e produção rural.

A iniciativa teve o apoio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e da Câmara Municipal de Ariquemes.

A Prefeitura de Ariquemes reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do setor agrícola, incentivando a qualificação dos produtores e o uso de tecnologias que impulsionam a produtividade e a sustentabilidade no campo.