Acir Gurgacz reforça pré-candidatura ao Senado durante Agrocom e diz viver “momento de retomada” política

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 15/04/2026 às 16h42

O ex-senador Acir Gurgacz, pré-candidato ao Senado Federal, utilizou participação na terceira edição da Agrocom, realizada em Cerejeiras, para reforçar sua presença no cenário político de Rondônia e associar sua imagem ao fortalecimento do setor agropecuário. Durante passagem pela feira, ele afirmou que o evento representa a consolidação de um ambiente de incentivo ao agronegócio, destacando a importância da aproximação entre produtores rurais e novas tecnologias voltadas ao campo.

Segundo Acir, a Agrocom reflete um modelo de desenvolvimento baseado no fortalecimento do produtor rural, no aumento da produtividade agrícola e na expansão da atividade agropecuária no estado. Durante a visita ao evento, o pré-candidato relatou ter reencontrado lideranças e produtores locais, além de conversar com trabalhadores ligados diretamente à produção rural, oportunidade em que afirmou perceber o potencial de crescimento econômico de Rondônia nos próximos anos.

Ao comentar o retorno à política após quatro anos afastado do Senado, Acir declarou que vive um período de retomada de sua atuação pública e de intensificação do diálogo com a população. De acordo com ele, a recepção obtida nas visitas realizadas a municípios do estado tem sido positiva.

No mesmo contexto, o ex-parlamentar também relembrou sua atuação política anterior, mencionando obras e investimentos distribuídos nos 52 municípios de Rondônia durante seu mandato. Conforme destacou, sua atuação esteve concentrada em áreas como agricultura, infraestrutura, saúde e educação.