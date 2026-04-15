TJRO participa de homenagem aos 50 anos da PRF em Rondônia 

Por TJ-RO

Publicada em 15/04/2026 às 16h42

O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) participou, nesta quarta-feira (15), de solenidade promovida pela Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) em homenagem ao Jubileu de Ouro da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no estado. A cerimônia celebrou os 50 anos de atuação da instituição nas rodovias federais e reconheceu sua relevante contribuição para a segurança pública e o desenvolvimento de Rondônia.

Representando o Poder Judiciário, o presidente em exercício do TJRO, desembargador Francisco Borges, destacou a importância histórica da PRF e o legado construído ao longo de cinco décadas.

“Celebrar o jubileu de ouro da PRF é, antes de tudo, lançar um olhar reflexivo sobre o legado daqueles que desbravaram os caminhos deste estado. Há cinco décadas, quando as estradas eram mais do que rotas, eram desafios à própria sobrevivência, os pioneiros dessa força estabeleceram as bases do que hoje testemunhamos: uma instituição moderna, técnica e, sobretudo, indispensável”, afirmou.

Durante a solenidade, servidores pioneiros que atuaram na implantação da PRF em Rondônia foram agraciados com a Medalha de Mérito Legislativo, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade.