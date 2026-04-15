Prefeitura de Porto Velho intensifica serviços nos ramais Santa Luzia I e II

Por Thaís Alves

Publicada em 15/04/2026 às 16h30

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), segue avançando com ações que contemplam não apenas a área urbana, mas também a zona rural do município.

No ramal Santa Luzia I, os serviços já estão em andamento, com a realização de limpeza lateral da via, patrolamento e encascalhamento nos pontos considerados críticos. Como parte das intervenções, também foi executada a limpeza da entrada do ramal, garantindo melhores condições de acesso.

Com a melhoria da trafegabilidade, o ônibus escolar voltou a circular normalmente pela região, beneficiando diretamente moradores e estudantes da localidade.

Ainda no Santa Luzia I, está prevista a implantação de uma linha de manilhas, com o objetivo de dar maior vazão à água acumulada na via, contribuindo para a durabilidade dos serviços executados.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância das ações para as comunidades rurais: “Nosso compromisso é garantir acesso e melhores condições de tráfego para quem vive e trabalha na zona rural”.

Após a conclusão das ações neste trecho, as equipes da Seinfra seguirão para o ramal Santa Luzia II, onde serão realizados serviços de limpeza e encascalhamento nos pontos críticos, ampliando o alcance das melhorias na região.

As ações fazem parte de um planejamento estratégico da Seinfra para garantir acesso seguro durante todo o ano

Morador da localidade, Alex Brasil destacou a importância das obras: “Quero agradecer à secretaria e à prefeitura pelo serviço que está sendo feito aqui para a gente. Isso ajuda muito nós que moramos e utilizamos a via todos os dias”.

O secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, reforçou o compromisso da gestão com as comunidades rurais: “Nosso trabalho é garantir melhores condições de trafegabilidade em todas as regiões, seja na área urbana ou rural. Sabemos da importância desses ramais para o escoamento da produção e o transporte de moradores, por isso seguimos com equipes atuando de forma contínua para atender essas demandas”.

A Prefeitura segue com um cronograma contínuo de manutenção dos ramais, priorizando as regiões com maior fluxo e necessidade de intervenção.

As ações fazem parte de um planejamento estratégico da Seinfra para garantir acesso seguro durante todo o ano, especialmente no período chuvoso.