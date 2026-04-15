Segundo dia: Maloca reúne 240 participantes com apresentações culturais e oficinas em Porto Velho

Por Sabrina Raphaela

Publicada em 15/04/2026 às 16h20

Promovido pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), o segundo dia da IV Mostra Estudantil de Arte e Cultura Indígena (Maloca) acontece nesta quarta-feira (15), no auditório da Escola Estadual de Ensino Médio Major Guapindaia, em Porto Velho, reunindo 240 (duzentos e quarenta) participantes, entre professores e estudantes indígenas, com programação ao longo do dia até às 18h. A iniciativa tem como objetivo fortalecer e valorizar as manifestações culturais dos povos originários no ambiente educacional.

A programação inclui exposição de trabalhos dos estudantes, apresentações artísticas no período da manhã, performance interativa com o artista Bira Lourenço e, à tarde, socialização de atividades pedagógicas, oficina com a multiartista Mara Pacheco e exibição audiovisual. As atividades contemplam expressões tradicionais dos povos indígenas participantes.

A iniciativa fortalece a valorização cultural no ambiente educacional, reafirmando o compromisso do governo com a educação inclusiva e o respeito à diversidade cultural, promovendo um espaço onde os estudantes indígenas podem expressar suas tradições e fortalecer sua identidade.

O secretário da Seduc, Massud Badra ressaltou a importância do evento como ferramenta de aprendizagem e integração. “A participação dos estudantes e professores indígenas demonstra a força da educação como instrumento de preservação cultural, promovendo o intercâmbio de saberes e incentivando o protagonismo dos povos originários dentro do ambiente escolar”.

A programação inclui exposição de trabalhos dos estudantes, apresentações artísticas, performance interativa e exibição audiovisual

Entre os destaques da programação, o professor Heliton Tinhawamba, da Escola Zavidjaj Xi Ko Pi Poh, localizada na Aldeia Ikolen, na Terra Indígena Igarapé Lourdes, apresentou, junto aos alunos, danças tradicionais do povo Gavião. “Apresentamos uma dança com o instrumento Espírito da Água e, depois, o canto e dança que retrata a vitória da luta do povo Gavião. Essa é a minha primeira participação na Maloca, mas os alunos já participam desde as primeiras edições. Eu acredito que a presença das escolas indígenas, principalmente dos estudantes é muito importante porque mostra que, por meio da educação, a cultura continua sendo fortalecida e transmitida para as novas gerações. Também é uma forma de dar visibilidade à nossa cultura, à nossa religião e aos nossos rituais, mostrando que ela permanece viva e contribuindo para quebrar barreiras, como o preconceito”.

Na sua primeira participação na Maloca com seus alunos, a professora Keiliany Ulrich, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Inácio de Castro, em Pimenteiras do Oeste explicou a proposta da apresentação desenvolvida com os estudantes. “Trouxemos a música na nossa língua, o Tupi Warazu, que pertence ao tronco linguístico Tupi. Apresentamos a música Uka Uka, que conta a história de uma mãe feliz que sai para passear, observa a natureza, como as garças e os peixes e segue até a casa do filho. Lá, eles trabalham juntos na produção da linha de algodão, desde a retirada da semente até a confecção do fio utilizado para fazer suas roupas”.

A estudante Helen Cristina, participante do evento junto à professora Keilany Ulrich, afirmou que era sua primeira vez na Maloca e, que aprendeu muito com as apresentações. Ela destacou que teve contato com culturas e tradições diferentes, que ainda não conhecia, disse que gostou da experiência e demonstrou interesse em participar das próximas edições.