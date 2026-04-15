Tapa-buracos avança na região central de Porto Velho

Por Jhon Silva

Publicada em 15/04/2026 às 16h26

As ações de manutenção viária seguem em execução em Porto Velho, com equipes atuando diariamente na recuperação asfáltica em diferentes pontos da capital. Nesta etapa, os serviços estão concentrados na região central, atendendo vias de grande fluxo e importância para a mobilidade urbana.

As intervenções alcançam avenidas como Sete de Setembro, Carlos Gomes e Dom Pedro II, além de ruas como José de Alencar, Rogério Weber e Joaquim Nabuco. Nessas localidades, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) realiza a operação tapa-buracos, garantindo melhores condições de tráfego e mais segurança para condutores e pedestres.

As equipes estão mobilizadas em pontos estratégicos da região central, incluindo os cruzamentos da Rua Carlos Gomes com Jorge Teixeira e Rafael Vaz e Silva. Também recebem serviços a Rua Rogério Weber, no trecho entre Carlos Gomes e Duque de Caxias, a Rua Brasília entre Jacy Paraná e Almirante Barroso, a Rua Rio de Janeiro com Marechal Deodoro e o trecho da Marechal Deodoro entre Álvaro Maia e Abunã.

A recuperação da malha viária contribui diretamente para o deslocamento diário de moradores, comerciantes e trabalhadores que utilizam essas vias, reduzindo impactos causados por irregularidades no asfalto e proporcionando mais fluidez no trânsito.

Paralelamente, o município avança com obras de pavimentação asfáltica em outras regiões, incluindo implantação de drenagem e construção de calçadas, ampliando a estrutura urbana e melhorando o acesso em diferentes bairros.

O secretário da Seinfra, Thiago Cantanhede, explica que as ações seguem um cronograma técnico, com definição de pontos prioritários. “O trabalho é contínuo e organizado para atender as áreas com maior necessidade. A região central recebe atenção constante devido ao fluxo intenso de veículos, o que exige intervenções frequentes para manter a trafegabilidade”.

O prefeito Léo Moraes também comentou sobre as ações na área central. “A recuperação das vias é essencial para garantir segurança e melhores condições de circulação. O trabalho segue avançando para atender os pontos mais movimentados da cidade e melhorar o dia a dia de quem utiliza essas ruas”.