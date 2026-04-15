Estrada dos Periquitos ganha área de lazer e esporte

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 15/04/2026 às 16h12

Em um momento em que cresce, a cada dia, o número de pessoas adeptas de atividades ao ar livre e de lazer em família em Porto Velho, a Prefeitura iniciou uma obra que promete se tornar uma importante ferramenta social na zona Leste da capital.

Executado pela Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano (Emdur), o projeto vai transformar a Estrada dos Periquitos em uma espécie de novo “Espaço Alternativo”. Ao longo da via, a população contará com diversas estruturas, como ciclovia, parques infantis, academias ao ar livre e outros equipamentos públicos voltados ao esporte e à convivência social.

A intervenção marca uma mudança histórica para a região. Durante décadas, a Estrada dos Periquitos foi sinônimo de escuridão, abandono e insegurança para quem utiliza a via diariamente. A obra chega justamente para reverter esse cenário e promover uma verdadeira transformação na qualidade de vida, especialmente dos moradores da região.

Para João Batista da Silva, morador há mais de uma década na zona Leste da capital rondoniense, a construção desse espaço representa a realização de um sonho não apenas para ele, mas para toda a comunidade local.

“Esse espaço vai favorecer não só a mim, mas a todos os bairros da região. Tem muita gente aqui que precisa dessa oportunidade, e a prefeitura agora está nos privilegiando”.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, o local deve se tornar referência em Porto Velho quando o assunto for espaço de convivência e bem-estar.

“Essa obra é transformadora e vai valorizar não apenas a qualidade de vida das pessoas, mas também os imóveis no entorno, além de abrir uma nova perspectiva para a nossa sociedade, que será diretamente beneficiada por esse projeto tão importante”.

Com mais essa intervenção, a Prefeitura reforça que está atenta aos anseios da população, investindo em bem-estar, inclusão e na construção de uma cidade mais moderna e acessível para todos.