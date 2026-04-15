Rolim de Moura entra em reta final de preparação para estreia no Rondoniense Sub-15 e Sub-17

Por Assessoria

Publicada em 15/04/2026 às 14h49

O Rolim de Moura Esporte Clube intensificou os treinamentos para a estreia no Campeonato Rondoniense das categorias Sub-15 e Sub-17. Utilizando a estrutura do Campo do DER, no município de Rolim de Moura, o "Tigre da Zona da Mata" realiza ajustes táticos e técnicos decisivos antes de entrar em campo pela competição estadual, que tem início previsto para o dia 21 de abril.

Os técnicos responsáveis por cada categoria de base seguem uma rotina rigorosa de atividades no Campo do DER para garantir o entrosamento ideal. A comissão técnica prioriza o posicionamento defensivo e a transição ofensiva, buscando repetir o sucesso de 2023, ano em que o clube retornou às atividades e conquistou o título de campeão estadual Sub-15.

"O treinamento no Campo do DER tem sido fundamental para dar ritmo aos atletas. Estamos focados em chegar na estreia com um grupo unido e taticamente disciplinado", destacou a comissão técnica, que aposta na força da base para elevar o nome de Rolim de Moura no cenário de Rondônia.

O Tigre integra o Grupo C da competição, enfrentando adversários regionais em turno único na primeira fase. Os confrontos definidos pela FFER são:

• Sub-15: Rolim de Moura contra Pimentense, Espigão e Vilhena.

• Sub-17: Rolim de Moura contra Vilhena e Espigão.

A meta do clube é garantir a classificação para as quartas de final e manter a tradição de competitividade estabelecida na gestão atual.

O investimento nas categorias de base, com treinamentos constantes no Campo do DER, reforça o compromisso do Rolim de Moura em revelar novos talentos e brigar por taças em ambas as categorias.