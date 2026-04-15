Escola Frei Caneca de Cacoal recebe melhorias com apoio do deputado Cirone Deiró

Por Eli Batista

Publicada em 15/04/2026 às 15h09

O deputado estadual Cirone Deiró disse, nesta quarta-feira (15), que a Escola Estadual de Ensino fundamental Frei Caneca, do município de Cacoal, que deverá ser reinaugurada nos próximos dias, é mais uma instituição de ensino contemplada com recursos assegurados por ele, junto ao governador, coronel Marcos Rocha. “Durante esses sete anos como deputado, estivemos sempre atentos as necessidades dos nossos alunos e profissionais da educação, buscando os investimentos necessários para atender as escolas do nosso Estado”, disse.

De acordo com o deputado, os investimentos realizados na Escola Frei Caneca, fazem parte de um pacote de recursos de aproximadamente R$ 15 milhões, destinados a reforma, ampliação e outras melhorias, nos estabelecimentos de ensino municipais e estaduais de Cacoal. “Trabalhamos para oferecer escolas bem estruturadas, que proporcionem uma educação de qualidade e um ambiente agradável a alunos e servidores”, disse.

Os investimentos nas escolas do município contemplam desde a construção de salas de aula, a reformas, pinturas padronizadas, aquisição de equipamentos de tecnologia e execução de projetos artísticos e culturais, além da aquisição de veículos.

Entre as ações de Cirone, em favor da área da educação de Cacoal e dos demais municípios do Estado, está também a busca de soluções para problemas enfrentados por alunos com deficiência. Com o objetivo de apoiar famílias que passam por dificuldades nesse setor, o deputado solicitou uma auditoria, que resultou na criação de um plano de ação, pelo Tribunal de Contas do Estado, com a participação de diversas entidades, mães atípicas e outros familiares de pessoas com deficiência, além de especialistas na área. Com base no trabalho realizado, o Governo do Estado adotou medidas para aprimorar a educação inclusiva.