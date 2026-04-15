Produção de Robusta Amazônico de Rondônia recebe reconhecimento nacional e internacional

Por Jane Carvalho

Publicada em 15/04/2026 às 15h00

O café produzido em Rondônia vive uma das maiores transformações na história da agricultura no país. O que antes era visto apenas como um café robusta comum, destinado principalmente ao mercado interno para baratear blends (misturas) e para a indústria de cafés solúveis, hoje ganha reconhecimento nacional e internacional pela qualidade e sustentabilidade. Resultado de investimentos em pesquisa, tecnologia e políticas públicas de apoio ao produtor rural, os Robustas Amazônicos passaram a conquistar prêmios, abrir portas em mercados exigentes e impulsionar a economia de milhares de famílias no campo. A nova fase consolida Rondônia como referência na produção de cafés especiais da Amazônia.

A transformação da cafeicultura em Rondônia também está diretamente ligada às políticas públicas voltadas ao fortalecimento do setor. O governo do Estado tem investido em iniciativas que estimulam a produtividade, a qualidade e a sustentabilidade da produção, como:

Distribuição de mudas clonais de alta produtividade

Assistência técnica especializada ao produtor rural

Apoio à pesquisa e inovação

Realização de concursos de qualidade

Incentivo à participação em feiras e eventos do setor

Estímulo à exportação do café rondoniense

Programas estaduais e parcerias com instituições de pesquisa e extensão rural têm contribuído para modernizar a produção e ampliar o acesso dos produtores às tecnologias disponíveis.

DA PRODUÇÃO TRADICIONAL AO ROBUSTA AMAZÔNICO DE QUALIDADE

A história da cafeicultura rondoniense começou ainda na década de 1970, com a chegada de famílias produtoras que encontraram no café uma oportunidade de sustento. Durante muitos anos, a produção esteve associada a um café robusta de baixo valor agregado, comercializado principalmente em mercados tradicionais.

Com o avanço da pesquisa e da tecnologia, esse cenário começou a mudar. O desenvolvimento de clones adaptados ao clima amazônico, a modernização das lavouras e a adoção de boas práticas de manejo permitiram ganhos significativos de produtividade e qualidade.

Hoje, Rondônia ocupa posição de destaque no cenário nacional, sendo o segundo maior produtor de café robusta do Brasil. Na Amazônia, o estado concentra 75,4% da área plantada com café e responde por 93,8% de toda a produção regional, consolidando-se como o principal polo cafeeiro entre os estados amazônicos produtores do grão.

Esse avanço também se reflete na produtividade das lavouras, que aumentou significativamente nas últimas décadas com o uso de tecnologias desenvolvidas por instituições de pesquisa como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a assistência técnica da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO) e da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri).

QUALIDADE RECONHECIDA DENTRO E FORA DO BRASIL

Além do aumento da produção, o café produzido em Rondônia passou a conquistar reconhecimento nacional e internacional pela qualidade. Os Robustas Amazônicos vêm se destacando em concursos e eventos especializados, consolidando o estado no mapa dos cafés especiais.

Esse reconhecimento pode ser observado em algumas premiações importantes da cafeicultura brasileira, como o Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia (Concafé), considerado o maior concurso de café robusta do Brasil. Realizado pelo governo de Rondônia, o concurso é uma premiação estadual que tem impulsionado a qualidade dos Robustas Amazônicos e dado visibilidade aos produtores, sendo fundamental para preparar e projetar o café rondoniense para conquistas em premiações nacionais e internacionais, como as que serão destacadas a seguir:

2025

Coffee of the Year 2025: 2º lugar na categoria Canéfora

Florada Premiada: 1º e 2º lugares na categoria de café robusta no maior concurso feminino de café do Brasil.

2024

Florada Premiada: 1º, 2º e 3º lugares na categoria Canéfora

Concurso Tribos 2024 (Nota 100): O Cacique Rafael Suruí, da Terra Indígena Sete de Setembro, em Cacoal, recebeu pela 1ª vez na história, nota máxima de 100 pontos a um café canéfora.

2023

Florada Premiada: 1º e 2º lugares na categoria Canéfora

Coffee of the Year 2023: 2º lugar nesta competição nacional

Ângela Maria Coutinho Pessoa – Seringueiras (RO) Produtora de Rondônia, campeã do Florada Premiada 2025 e destaque nacional com o robusta amazônico

Entre os rostos dessa transformação está a produtora Ângela Maria Coutinho Pessoa, de Seringueiras, que simboliza a evolução do café rondoniense ao longo dos últimos anos.

Vinda da agricultura familiar, Ângela construiu, junto com a família, uma trajetória marcada por aprendizado, persistência e melhoria contínua da qualidade do café produzido. “É uma felicidade muito grande. A gente já tem cinco anos trabalhando para isso. Quando vem uma premiação dessas é o reconhecimento de todo o esforço, de todo o trabalho”, ressalta.

A produtora participa de concursos nacionais desde 2022 e, desde então, vem acumulando resultados expressivos. Ano após ano, ela e a família têm figurado entre os melhores cafés do país, chegando ao top 30 em importantes competições e, em 2025, alcançando posições de destaque com diferentes amostras. Na propriedade, o trabalho é coletivo e familiar. “Aqui é agricultura familiar. Sou eu, meu esposo, meu irmão e minha cunhada, a gente produz junto. Como fazemos vários lotes, selecionamos os melhores cafés e enviamos para os concursos. É um trabalho em equipe mesmo”, explica.

A evolução também pode ser vista na participação no concurso Florada Premiada, voltado exclusivamente para mulheres produtoras. “Comecei em 2022, fiquei em 21º lugar. Depois já fomos para 10º. Em 2024, tivemos terceiro lugar e, em 2025, conquistamos o primeiro. É um caminho de aprendizado, corrigindo erros e melhorando a cada ano”, destaca.

Ainda para Ângela, o avanço do café rondoniense não é individual, mas resultado de um esforço coletivo que envolve produtores, instituições e políticas públicas. “Essa evolução também vem da divulgação feita por entidades como a Embrapa, Cafeicultores Associados da região Matas de Rondônia (Caferon) e o governo do Estado. Isso faz com que o Brasil e o mundo conheçam o café de Rondônia”, afirma.

A produtora também ressalta a importância dos concursos para geração de renda e valorização do produto. “Além do reconhecimento, esses concursos garantem a compra do café, agregam valor e ainda abrem oportunidades, como viagens e troca de experiências. Isso muda a realidade do produtor”.

Fabiana Souza Leal Sanabria – Espigão d’Oeste (RO) A produtora ficou em 2º lugar no Florada Premiada 2025 e representa a força feminina na cafeicultura

Outro destaque dessa nova fase é a produtora Fabiana Souza Leal Sanabria, de Espigão d’Oeste, que conquistou o 2º lugar no Florada Premiada 2025, reforçando o protagonismo feminino na cafeicultura do estado. “Conquistar o 2º lugar no Florada Premiada 2025 foi uma grande honra e motivo de muita gratidão. Esse reconhecimento representa, para mim, a confirmação de que todo o trabalho, dedicação e amor colocados na produção do café valem a pena. É também uma prova de que, com cuidado, conhecimento e persistência, conseguimos produzir cafés de alta qualidade”, salientou.

Na visão da produtora, o reconhecimento do robusta amazônico é resultado de um esforço conjunto. “O reconhecimento do robusta amazônico não aconteceu por acaso. Ele é resultado de um conjunto de fatores que envolveram produtores, pesquisa, organizações e também políticas públicas do Estado”, ressaltou.

Fabiana também vê um cenário promissor para os próximos anos. “Eu enxergo o futuro da cafeicultura de Rondônia com muito otimismo e grandes oportunidades. O nosso estado já mostrou que tem capacidade de produzir cafés robustas de alta qualidade e, isso vem abrindo portas tanto no mercado nacional quanto internacional”, frisou.

Esse movimento de valorização do robusta amazônico também tem obtido destaque na imprensa internacional. Reportagem publicada pelo jornal britânico The Guardian apontou que o café robusta brasileiro tem se fortalecido diante das mudanças climáticas que afetam a produção global de arábica, destacando o avanço da produção sustentável e de qualidade no país.

Além disso, o robusta amazônico também foi tema de publicação em revista internacional especializada em café, reforçando o reconhecimento do produto rondoniense no cenário global. As reportagens destacam não apenas a qualidade do grão, mas também o modelo de produção aliado à sustentabilidade e à adaptação às condições climáticas da Amazônia.

Segundo o titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), Celio dos Santos Ferreira, o avanço da cafeicultura rondoniense também pode ser observado no desempenho das exportações nos últimos anos, refletindo a valorização crescente dos Robustas Amazônicos no mercado global e a evolução da qualidade do café produzido no estado. “Os números mostram um crescimento expressivo nas exportações de café de Rondônia, saindo de US$ 283 mil em 2022 para US$ 17,5 milhões em 2023 e atingindo US$ 130,9 milhões em 2024. Em 2025, registramos US$ 56,6 milhões, e essa redução não representa perda de mercado, mas sim um movimento positivo de fortalecimento do consumo interno. Hoje, os Robustas Amazônicos estão sendo mais valorizados pelas indústrias brasileiras, o que amplia a demanda nacional e agrega ainda mais valor à produção do nosso estado”, destacou

Esse reconhecimento também se reflete no crescimento das exportações. Nos últimos anos, o café rondoniense chegou aos mercados exigentes ao redor do mundo, com destinos, como: Rússia, Espanha, Vietnã, Colômbia, Bélgica, Alemanha, Itália, Argélia, Panamá e Países Baixos.

SUSTENTABILIDADE E IDENTIDADE AMAZÔNICA

Outro fator que fortalece a reputação do café rondoniense é a sustentabilidade da produção. A região das Matas de Rondônia, principal polo cafeeiro do estado, possui reconhecimento por sua identidade produtiva e características únicas do grão.

A área conta com Indicação Geográfica, do tipo Denominação de Origem (DO), reforçando a qualidade do café produzido na região. Estudos indicam que grande parte das propriedades mantém práticas sustentáveis e áreas preservadas, consolidando o café robusta amazônico como um produto alinhado às exigências ambientais do mercado internacional e compatível com as florestas.

CAFÉ GERA RENDA E DESENVOLVIMENTO NOS MUNICÍPIOS

Evolução histórica e protagonismo: os marcos que transformaram o robusta amazônico em referência nacional e internacional

A cafeicultura exerce papel fundamental na economia de Rondônia, sendo uma das principais atividades responsáveis pela geração de renda e desenvolvimento nos municípios do interior. Atualmente, cerca de 17 mil produtores rurais cultivam café no estado, sendo aproximadamente 90% pertencentes à agricultura familiar, o que reforça o caráter social e inclusivo da atividade.

Em muitas propriedades, o café representa a principal fonte de renda, impulsionando a economia local e contribuindo diretamente para a geração de empregos no campo. Estudos da Embrapa indicam que a produção de café é a atividade que proporciona a maior parte das receitas agropecuárias para 97,2% dos produtores entrevistados na região das Matas de Rondônia. Em seguida, aparecem atividades como pecuária de corte, fruticultura e produção de leite.

Além disso, a produção de café apresenta impacto financeiro: entre os produtores analisados na região das Matas de Rondônia, o faturamento anual em 2023 apresentou média de R$ 222,2 mil e mediana de R$ 125 mil por propriedade, evidenciando o potencial da atividade para promover melhoria de renda no campo. No cenário estadual, o setor também se destaca pelo seu peso econômico, com o Valor Bruto da Produção (VBP) estimado em R$ 3 bilhões em 2026, sendo o segundo maior VBP agrícola de Rondônia, atrás apenas da soja.

Esse conjunto de fatores demonstra que a cafeicultura vai além da produção agrícola, consolidando-se como uma das principais engrenagens do desenvolvimento econômico e social de Rondônia.

CAFÉ INDÍGENA ELEVA ROBUSTA AMAZÔNICO AO NÍVEL DE EXCELÊNCIA

Um dos marcos mais emblemáticos dessa evolução foi protagonizado pela cafeicultura indígena de Rondônia. Na 6ª edição do Concurso Tribos, o cacique Rafael Mopimop Suruí, da Terra Indígena Sete de Setembro, alcançou nota média de 95,11 pontos e recebeu a nota máxima de 100 pontos do jurado internacional Silvio Leite, um feito histórico para cafés canéforas.

O lote, considerado próximo da perfeição, destacou-se pela complexidade de sabores e qualidade excepcional, alcançando alto valor de mercado, com microlotes comercializados por quase R$ 4 mil o quilo. O resultado é fruto do Projeto Tribos, iniciativa que une protagonismo indígena, preservação da floresta e produção de cafés especiais, demonstrando que tradição, sustentabilidade e excelência podem caminhar juntas.

MULHERES IMPULSIONAM QUALIDADE E PROTAGONISMO NA CAFEICULTURA

Valdelice Buss – Novo Horizonte do Oeste (RO), produtora reconhecida pela excelência, sendo presença constante entre as finalistas do Concurso Florada Premiada, com cafés que se destacam pela qualidade

Outro movimento fundamental nessa transformação é o protagonismo feminino no campo. Criado em 2017, o Movimento das Mulheres do Café de Rondônia tem fortalecido a presença das mulheres em toda a cadeia produtiva, da lavoura à xícara.

Além de promover capacitação e troca de experiências, o grupo vem conquistando destaque em concursos nacionais, como o Florada Premiada e o Coffee of the Year, revelando talentos e elevando o padrão de qualidade dos Robustas Amazônicos. A iniciativa também se consolidou como uma importante rede de apoio, ampliando a visibilidade das produtoras e reforçando o papel das mulheres no desenvolvimento econômico e social da cafeicultura amazônica.

ROBUSTA AMAZÔNICO CONQUISTA O MERCADO E REDEFINE A CAFEICULTURA

Um dos sinais mais claros da transformação da cafeicultura em Rondônia é a chegada dos Robustas Amazônicos aos mercados cada vez mais amplos. O que antes era um café visto como commodity, utilizado principalmente em blends, hoje ganha protagonismo com identidade própria e alto valor agregado. Esse avanço se reflete, inclusive, no lançamento recente de uma empresa privada, que levou ao mercado uma cápsula de expresso 100% robusta amazônico, ampliando o alcance de um produto que nasceu em nichos especiais, como a cafeicultura indígena e o movimento das mulheres, para o consumo em larga escala. Com perfil sensorial marcante, textura encorpada, intensidade elevada e notas de mel, avelã e leve toque salgado, o café das Matas de Rondônia passa a ocupar espaço entre produtos diferenciados no cenário nacional.

Esse movimento consolida uma virada histórica, onde o café passa a ser considerado um verdadeiro símbolo de qualidade, sustentabilidade e inovação. Com investimentos contínuos em tecnologia, assistência técnica e políticas públicas, Rondônia se firma como referência na produção de cafés especiais da Amazônia, levando seu nome aos novos mercados e fortalecendo a economia rural. Mais do que uma evolução produtiva, trata-se de uma mudança de percepção, a prova de que, o Robusta Amazônico, hoje se transformou no cenário da cafeicultura brasileira e internacional e, por trás da transformação: projetos, ações do governo e a força das mulheres no café de Rondônia.