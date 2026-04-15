Polícia Civil prende homem foragido da justiça em Guajará-Mirim

Por PC/RO

Publicada em 15/04/2026 às 13h50

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Guajará-Mirim, deu cumprimento a um mandado de prisão em desfavor de J. L. de S. nesta quarta-feira, (15).

A ação foi coordenada por equipes do Núcleo de Inteligência (NI) e do Serviço de Vigilância, Investigação e Captura (SEVIC). Durante a diligência, os policiais realizaram o cerco ao imóvel onde o suspeito se encontrava.

O homem foi detido e conduzido à unidade policial para o registro da ocorrência e a realização dos procedimentos legais cabíveis.

A Polícia Civil intensifica suas atividades no combate à criminalidade e na localização de foragidos da Justiça na região. A instituição reforça que a colaboração da sociedade é essencial e mantém canais abertos para denúncias anônimas através do Disque-Denúncia 197 ou pelo WhatsApp (69) 3216-8940.