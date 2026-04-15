Porto Velho garante mais de R$ 250 milhões em investimentos do PAC; recursos marca retomada histórica de investimentos federais

Por André Oliveira

Publicada em 15/04/2026 às 15h29

Porto Velho volta a receber investimentos do Governo Federal por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) após mais de uma década. Ao todo, foram captados mais de R$ 250 milhões, considerados o maior volume de recursos já destinados ao município por meio do programa.

A conquista representa um marco importante para a capital, que não recebia investimentos dessa natureza há cerca de 14 anos. Os recursos serão destinados a áreas essenciais, como saúde, educação e infraestrutura, com previsão de aplicação em clínicas, escolas, creches e obras de macrodrenagem.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou o esforço técnico da gestão municipal para garantir os investimentos, ressaltando o trabalho estratégico realizado desde o início para viabilizar a captação dos recursos e assegurar que o município voltasse a ser contemplado com aportes federais de grande porte.

“São mais de 250 milhões de reais no PAC. Depois de 14 anos, Porto Velho volta a receber investimentos federais dessa dimensão. É o maior pacote de recursos da história da nossa cidade, fruto de trabalho técnico e capacidade de gestão. É assim que a gente trabalha: com diálogo, responsabilidade e compromisso com Porto Velho. Quem quer ajudar a nossa cidade será sempre reconhecido”.

Segundo o prefeito, os recursos já estão assegurados e a próxima etapa será superar os trâmites burocráticos para garantir que os investimentos cheguem à população o mais rápido possível. “Esse recurso já está garantido e agora vamos vencer as etapas necessárias para que ele se transforme em obras e melhorias concretas para a nossa população”, completou.

A retomada dos investimentos reforça o compromisso da prefeitura com o desenvolvimento de Porto Velho, priorizando áreas estratégicas que impactam diretamente a qualidade de vida dos moradores. Com a chegada dos recursos, a expectativa é de avanço significativo em serviços públicos e infraestrutura, contribuindo para o crescimento e a melhoria das condições de vida na capital.