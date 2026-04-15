Estreito de Ormuz: Trump agora diz que vai abrir a rota

Por G1

Publicada em 15/04/2026 às 15h42

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (15) na rede social Truth Social que está "abrindo permanentemente o Estreito de Ormuz" e citou a sua relação com a China, uma das grande interessadas na abertura.

"A China está muito feliz porque estou abrindo permanentemente o Estreito de Ormuz. Estou fazendo isso por eles também — e pelo mundo. Essa situação nunca mais vai acontecer. Eles concordaram em não enviar armas ao Irã. O presidente Xi vai me dar um grande abraço quando eu chegar lá em algumas semanas. Estamos trabalhando juntos de forma inteligente, e muito bem! Isso não é melhor do que lutar??? MAS LEMBREM-SE: somos muito bons em lutar, se for preciso — muito melhores do que qualquer um", publicou no Truth Social.

A declaração acontece dois dias após o governo Trump iniciar o bloqueio a navios que circulem pelo Estreito de Ormuz saindo ou chegando a portos iranianos.

Nesta quarta, inclusive, o Comando Central dos Estados Unidos informou que nove embarcações cumpriram ordem das forças americanas para dar meia-volta e retornar a um porto ou a uma área costeira do Irã durante o bloqueio.

A estratégia do presidente norte-americano é semelhante à adotada em janeiro deste ano na Venezuela: o estrangulamento financeiro.

Isso porque, apesar do bloqueio determinado pelo Irã, o estreito nunca esteve completamente fechado. Os iranianos permitem a passagem de alguns petroleiros de parceiros estratégicos, porém, mediante o pagamento de um 'pedágio' que pode chegar a até US$ 2 milhões por navio.

Além disso, as próprias embarcações iranianas também tinham livre passagem, mantendo em funcionamento a principal fonte de receita do país. Segundo a empresa de dados e análise Kpler, o Irã exportou, em média, 1,85 milhão de barris de petróleo por dia.

Ao fechar a via para embarcações, Donald Trump corta uma importante fonte de receita do governo iraniano, já que o petróleo representa cerca de 10% a 15% do PIB do país.

Em resposta ao bloqueio dos EUA a embarções do país, o Irã ameaçou nesta quarta (15) bloquear fluxo comercial no Mar Vermelho, caso a alteração persista.

Bloqueio do Estreito de Ormuz para embarcações de portos iranianos

O fechamento do Estreito de Ormuz a navios que circulem pelo Estreito de Ormuz saindo ou chegando a portos iranianos foi uma mudança de posição dos EUA na guerra contra o país.

Desde o início da guerra, o Irã estava usando o controle sobre o Estreito de Ormuz, por onde passam cerca de 20% do petróleo mundo, para pressionar os EUA e Israel na guerra. Desde então, Donald Trump vinha atuando atuado incessantemente para reabrir a passagem e aliviar a pressão sobre a economia global.

A guidana de posição dos EUA nesta segunda-feira (13) faz parte de uma estratégia de guerra.