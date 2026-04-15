Trump diz que Coca-Cola Light “mata câncer” e surpreende médicos

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 15/04/2026 às 15h46

É amplamente conhecido que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é um fã declarado de Coca-Cola Light. Além de consumir várias latas por dia, o magnata chegou a instalar um botão vermelho na mesa do Salão Oval para que funcionários da Casa Branca levem o refrigerante até ele em poucos minutos. Agora, o Dr. Mehmet Oz, diretor dos Centros de Serviços Medicare e Medicaid e conhecido por apresentar o programa "The Dr. Oz Show", revelou que o presidente acredita que a bebida “mata células cancerígenas”, já que também “mata a grama”.

“O Bobby [Robert F. Kennedy Jr.] e eu costumamos ir juntos às reuniões. […] Depois vêm os refrigerantes diet, e o seu pai argumenta que são bons para ele porque matam a grama [se] forem derramados sobre ela; portanto, devem matar as células cancerígenas dentro do corpo”, afirmou Oz em um episódio do podcast "Triggered with Don Jr.", apresentado pelo filho mais velho do presidente, na segunda-feira.

O ex-cirurgião cardiovascular também contou que, na visão de Trump, a Fanta faz bem à saúde, por ser feita com suco de laranja concentrado “espremido na hora”.

“Estávamos no Air Force One outro dia e, quando entrei, ele tinha uma Fanta na mesa. Eu disse: ‘Está brincando comigo?’ Ele deu um sorriso meio sem graça e respondeu: ‘Sabe que isso me faz bem, mata as células cancerígenas’”, relembrou.

Já Donald Trump Jr. afirmou que a teoria do pai pode ter algum sentido, destacando que conhece “muitos homens perto dos 80 anos” e que poucos apresentam o mesmo nível de energia, memória e resistência.

Oz concordou e disse que Trump possui um histórico de saúde que parece “ter sido definido por ele mesmo”, acrescentando que seus níveis de testosterona estão “altíssimos”.

“Ele não quer ficar doente, então come fast food. Mas é comida preparada em redes conhecidas, que têm controle de qualidade”, completou.

Vale lembrar que, no início do ano, o secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., classificou os hábitos alimentares do republicano como “estranhos”, afirmando que ele “se alimenta muito mal”.

“McDonald’s, doces e Coca-Cola Light. Ele está sempre bebendo Coca-Cola Light”, disse no podcast "Katie Miller Pod", apresentado pela esposa do chefe de gabinete da Casa Branca.

Ainda assim, o secretário afirmou que Trump tem uma “constituição divina”.

“Não sei como ele ainda está vivo, mas está”, declarou.

No mesmo mês, o presidente anunciou ter concluído com sucesso o terceiro exame médico desde que voltou à Casa Branca, afirmando estar “em perfeita saúde”.

“Pela terceira vez consecutiva, passei no meu exame cognitivo (ou seja, respondi corretamente a 100% das perguntas), algo que nenhum presidente ou vice-presidente anterior se dispôs a fazer”, escreveu na rede Truth Social.

O republicano também afirmou que mantém uma “saúde excelente” graças à genética e disse que pratica apenas golfe como atividade física, por considerar outros esportes entediantes.