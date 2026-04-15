Rondônia ganha destaque nacional com avanços em inovação pública durante encontro do Catalisa GOV, em Brasília

Por sebrae-ro

Publicada em 15/04/2026 às 15h10

Rondônia entrou no radar nacional da inovação pública. Durante o Encontro Nacional de Gestores do Catalisa GOV, realizado nos dias 7 e 8 de abril, na capital federal, o estado se destacou ao apresentar resultados concretos na implementação de soluções inovadoras na gestão pública.

O evento reuniu lideranças de todo o país para discutir caminhos mais ágeis, eficientes e seguros para as contratações públicas, com base no Marco Legal das Startups. Nesse cenário, o Sebrae em Rondônia marcou presença estratégica e reforçou seu papel como articulador do ecossistema de inovação no estado.

Porto Velho em evidência

Um dos momentos mais relevantes da programação foi o painel principal que colocou Porto Velho em evidência nacional. A capital rondoniense foi apresentada como um caso prático de aplicação do programa, demonstrando que inovação no setor público já se traduz em resultados concretos.

A secretária-geral de Planejamento e Administração do município, Larissa Maciel, destacou a importância da participação no encontro como reconhecimento do trabalho desenvolvido na capital. “A participação de Porto Velho neste painel nacional é o reconhecimento de um esforço conjunto. O Catalisa GOV não é apenas sobre tecnologia, mas sobre mudança de cultura. Estamos aprendendo a contratar inovação com segurança, resolvendo problemas reais com mais agilidade”, afirmou.

Segundo a gestora, o programa tem impulsionado uma nova forma de atuação dentro da administração pública, com foco na eficiência e na capacidade de resposta às demandas da sociedade.

Na prática, o Catalisa GOV tem contribuído para modernizar processos internos, ampliar a eficiência administrativa e melhorar a entrega de serviços à população. A experiência de Porto Velho evidencia como o uso de instrumentos do Marco Legal das Startups pode tornar a gestão pública mais dinâmica e alinhada às demandas contemporâneas.

Integração e maturidade

Para o analista de inovação do Sebrae em Rondônia e gestor do programa no estado, Rangel Miranda, o encontro também funcionou como um espaço de validação do trabalho desenvolvido localmente e de troca de experiências com outros estados.

“Estar em Brasília trocando experiências com gestores de todo o Brasil confirma que Rondônia está no caminho certo. O Catalisa GOV em nosso estado tem conseguido conectar as demandas da administração pública com o potencial das nossas startups. O grande ganho deste encontro é levar novas metodologias que vão fortalecer ainda mais o ambiente de negócios e garantir mais segurança para o gestor público inovar”, destacou.

A avaliação é reforçada pelo diretor técnico do Sebrae em Rondônia, Carlos Eduardo Sakagami, que atribui os avanços ao trabalho de articulação do ecossistema de inovação no estado. “O Sebrae em Rondônia mobiliza os principais atores da inovação no estado e o case de Porto Velho também é fruto desta atuação, tracionando o ecossistema de inovação de nosso estado. Parabéns à Prefeitura de Porto Velho por apresentar sua experiência e seguiremos atuando como parceiros de entidades privadas e públicas para escalar as soluções de inovação”, afirmou.

A fala reforça a percepção de que Rondônia tem avançado de forma consistente na construção de um ambiente favorável à inovação pública, com resultados que começam a ganhar visibilidade nacional.

Impacto no ecossistema de Rondônia

A participação ativa do estado em discussões nacionais amplia oportunidades estratégicas e fortalece o ambiente de negócios. Esse movimento contribui para aumentar a segurança jurídica dos gestores públicos, atrair investimentos para startups locais e promover maior eficiência na gestão, com impacto direto na qualidade dos serviços oferecidos à sociedade.

O avanço do Catalisa GOV em Rondônia reforça a inovação como uma estratégia de desenvolvimento econômico e social. A integração entre governo, pequenos negócios e instituições de apoio demonstra que é possível construir soluções dentro da própria gestão pública, gerando resultados concretos e duradouros para o estado.