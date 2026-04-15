Justiça do Trabalho de Rondônia e Acre decreta ponto facultativo no dia 20 de abril, antecedendo o feriado de Tiradentes

Por trt14

Publicada em 15/04/2026 às 11h55

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) informa que o dia 20 de abril (segunda-feira) será ponto facultativo em todas as unidades administrativas e judiciárias de Rondônia e Acre. A medida antecede o feriado nacional de Tiradentes, celebrado em 21 de abril (terça-feira), e segue o calendário adotado pelos tribunais superiores.



O ponto facultativo não compromete os serviços da Justiça do Trabalho.



Os atendimentos às demandas urgentes ocorrerão por meio dos plantões judiciais, assegurando a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízos à sociedade, conforme previsto em regulamentação interna.



Os prazos processuais que vencerem no dia 20 de abril serão automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil seguinte, conforme previsto na legislação vigente.

Portaria GP n. 0341 de 13 de abril de 2026.



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A mudança foi determinada pelo presidente e gestor de governança e metas do TRT-14, desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, por meio da