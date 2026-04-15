Expositores de Rondônia participam da Anuga Select Brazil 2026 com apoio do Sebrae

Por SEBRAE-RO

Publicada em 15/04/2026 às 11h48

A Missão Empresarial promovida pelo Sebrae levou seis expositores de Rondônia para uma imersão estratégica na Anuga Select Brazil 2026, realizada entre os dias 7 e 9 de abril, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

Durante três dias, os empreendedores rondonienses participaram de um dos principais encontros do setor de alimentos e bebidas nas Américas, com acesso direto a tendências, inovação e oportunidades de negócios em um ambiente internacional.

A programação incluiu visitas técnicas, participação em rodadas de negócios e interação com fornecedores, compradores e especialistas, permitindo que os expositores apresentassem seus produtos e avaliassem sua competitividade no mercado.

Empresários rondonienses expuseram produtos como chocolate, café e peixe da Amazônia, fortalecendo a presença da biodiversidade regional em um cenário global e ampliando conexões comerciais dentro e fora do país.

Diversidade que vem do território

A missão reuniu representantes de diferentes municípios, com destaque para Vilhena, Vale do Paraíso, Cacoal, Ji-Paraná e Ouro Preto do Oeste, evidenciando a diversidade e a força da produção local.

Entre as empresas participantes, destacam-se a Paladar de Vilhena, a Pescados Rodrigues, a Skarlate Chocolates, a Castanha Majollu e a Cacau Raiz, que representam diferentes segmentos e identidades produtivas do estado.

Experiência que gera resultado

A vivência na feira se traduziu em oportunidades concretas e novos olhares para o mercado. Para Elivelton Rodrigues, da Pescados Rodrigues, a participação reforça o valor da produção regional. “É muito importante nós, do interior de Rondônia, levarmos um produto da agricultura familiar. Estar nesses eventos mostra a força do nosso trabalho, e o apoio do Sebrae é fundamental para a evolução dos nossos produtos, especialmente o tambaqui e o pirarucu”, destacou.

Melissa Almeida, da Cacau Raiz, ressaltou os resultados práticos da missão. “A participação foi muito importante. Conseguimos fechar parcerias e ainda temos muitas reuniões e conversas em andamento. Somos gratos pela oportunidade”, afirmou.

Na avaliação de Jaqueline Simeoni, da Skarlate Chocolates, o contato direto com o mercado fez a diferença. “A proximidade com compradores permite entender o que o mercado busca e como podemos atender. É uma oportunidade de mostrar para o mundo o que Rondônia tem de melhor”, pontuou.

Representando a Café Quentinho, Vando destacou o potencial de expansão. “Foi uma experiência ímpar. Fizemos contatos com representantes de outros países e prospectamos muitos negócios. Viemos em busca de oportunidades para levar os robustas amazônicos com valor agregado para outros mercados”, relatou.

Já Patrícia Teixeira reforçou a percepção positiva do público. “Muitas pessoas se surpreenderam com a qualidade dos cafés robustas amazônicos, com identidade e características sensoriais próprias. É um café de altíssima qualidade com a essência da Amazônia”, disse.

Primeiras experiências e conexões globais

Para alguns empreendedores, a participação marcou um novo momento. Joana Magalhães, da Castanha Majollu, destacou a experiência como expositora. “É o nosso primeiro ano expondo. Já tínhamos vindo como visitantes, mas agora está sendo maravilhoso. O público aprovou o nosso produto, e essa parceria com o Sebrae tem sido uma grande oportunidade. Queremos voltar nos próximos anos”, afirmou.

Já Marli Teodoro, da Marli Teodoro Chocolates, celebrou a receptividade do público. “Foi uma experiência maravilhosa. Conheci pessoas de vários países, que provaram o chocolate da Amazônia e voltaram para comprar. O chocolate com pimenta foi uma explosão, todo mundo quis experimentar. Levar o chocolate de Rondônia para essa feira foi muito especial”, destacou.

Entre os destaques observados estão a valorização de produtos com identidade regional, a busca por sustentabilidade, o avanço da digitalização no varejo e a crescente exigência por qualidade e inovação.

Protagonismo que atravessa fronteiras

A presença dos expositores evidencia o potencial produtivo de Rondônia e reforça o posicionamento do estado no cenário nacional, com produtos que combinam origem, qualidade e valor agregado.

Ao viabilizar a participação em eventos desse porte, o Sebrae contribui para ampliar o acesso dos pequenos negócios a novos mercados, fortalecendo a competitividade e incentivando a internacionalização.

No fim das contas, não foi só sobre expor produtos. Foi sobre ocupar espaço.

Chocolate, café e peixe da Amazônia atravessaram fronteiras e chegaram com identidade, com história e com território. Cada contato feito, cada conversa iniciada carrega o peso de quem veio de longe, mas não veio pequeno.

O saldo é direto: negócios, conexões que cruzam fronteiras e uma certeza que não dá mais para ignorar. A biodiversidade amazônica não ocupa espaço secundário, ela protagoniza. E, quando o mundo olha, ela simplesmente brilha.