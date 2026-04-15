Incra reforça atuação em Rondônia com novos bolsistas e capacitação no projeto GeoRondônia

Por INCRA

Publicada em 15/04/2026 às 11h52

O evento reuniu, de forma presencial e on-line, cerca de cinquenta bolsistas já efetivados, além de candidatos em lista de espera. Participaram o superintendente regional do Incra, Luís Flávio Carvalho Ribeiro, o reitor do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), Moisés Rosa de Souza, o superintendente regional do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Gervano Vincent, além de representantes das diretorias do Incra em Brasília e coordenadores do projeto.

Durante a abertura, o superintendente destacou que, apenas nos últimos três anos, mais de R$ 100 milhões foram aplicados em créditos nos assentamentos em Rondônia e reforçou o papel dos novos colaboradores: “Sejam todos bem-vindos e alinhados com o nosso propósito de contribuir e ampliar os resultados da regularização fundiária e do desenvolvimento dos assentamentos.”

O projeto GeoRondônia é executado em parceria com o IFRO, por meio de Termo de Execução Descentralizada (TED), com investimento em 2026 de R$ 24,5 milhões oriundo de emenda parlamentar federal. Com a chegada de 90 bolsistas, a equipe do Incra no estado praticamente dobra, ampliando a atuação em áreas como georreferenciamento, análise de processos, regularização fundiária e pesquisa com a produção de dados sobre políticas públicas.

O reitor do IFRO destacou o caráter técnico e científico da iniciativa, envolvendo extensão e pesquisa. “Os bolsistas atuarão em atividades que integram conhecimento, método e aplicação prática, contribuindo para a qualificação das políticas públicas.”

Já o representante da Diretoria Estratégica do Incra, Stanislau Lopes, ressaltou a importância da pesquisa no projeto, fortalecendo a base científica. “O trabalho desenvolvido enriquece a produção de dados e o aprimoramento contínuo da atuação institucional.”

A capacitação dos bolsistas teve início na tarde do mesmo dia e segue até sexta-feira. As atividades foram organizadas por áreas: parte dos participantes permanece no auditório, enquanto os que atuarão com regularização fundiária realizam treinamento nas instalações da Faperon/Senar, em Porto Velho. Os participantes terão acesso a conteúdo técnico relacionado às atividades que irão desempenhar, como georreferenciamento, análise de processos, regularização fundiária e ações voltadas ao desenvolvimento dos assentamentos rurais, com ênfase nas funcionalidades da Plataforma de Governança Territorial (PGT).