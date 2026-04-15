Jade Picon compra livro pela capa, mas desiste de ler ao ver número de páginas:

Por R7

Publicada em 15/04/2026 às 11h39

Jade Picon resolveu ser sincera com seus seguidores em vídeos no Instagram nesta terça-feira (14). A atriz e influenciadora, de 24 anos, contou que comprou o livro Antifrágil: Coisas que se Beneficiam com o Caos, de Nassim Nicholas Taleb, porque achou o título e a capa bonitos, mas não se animou muito em ler ao ver a quantidade de páginas — a edição tem 616.

“Não sei se eu vou começar esse. Nem sei por que estou gravando esse vídeo, porque eu não quero me comprometer”, disse ao mostrar o exemplar.

“Eu vi esse livro e me chamou muita atenção o título. Só que o que é isso aqui?”, falou, ao mostrar a grossura da obra. “Deleta, eu não vou. Eu me conheço, não vai dar”.

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Jade disse que, além de achar o título instigante, o desenho da capa chamou sua atenção.

“O que aconteceu: estava andando numa livraria e aí vi o polvo, e eu gosto de polvo. Tem animais com os quais me identifico mais. Gosto muito de felinos, e o polvo gosto muito porque lembra muito da minha família e da minha avó”, explicou.