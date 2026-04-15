Jaru conquista destaque na 1ª Etapa do Circuito Rondoniense de Jiu-Jitsu 2026 em Porto Velho

Por JARU ONLINE

Publicada em 15/04/2026 às 09h00

A delegação da academia de Jaru teve um desempenho de destaque na 1ª Etapa do Circuito Rondoniense de Jiu-Jitsu 2026, realizada em Porto Velho, na etapa J. Gomes. O evento reuniu atletas de diversas regiões do estado, consolidando-se como uma das principais competições da modalidade em Rondônia.

Representando com excelência o município de Jaru, os atletas conquistaram importantes resultados em suas respectivas categorias. Everton Campos de Queiroz, faixa roxa, garantiu a medalha de bronze após uma performance consistente. Já João Antônio Dionisio Queiroz, competindo na categoria juvenil faixa azul, destacou-se ao subir no lugar mais alto do pódio, conquistando a medalha de ouro.

Outro grande resultado veio com Joice Miranda da Silva, faixa roxa, que também conquistou o ouro, demonstrando técnica e domínio em suas lutas. Edvan Pablo Figueiredo Dias, faixa branca, teve uma atuação impecável e levou a medalha de ouro, enquanto Matheus Ferreira Antunes, também faixa branca, assegurou a medalha de prata após uma excelente campanha.

Os atletas são orientados pelos professores Thiago “Popeye” e Fernandes, que vêm desenvolvendo um trabalho sólido na formação de competidores e na promoção do jiu-jitsu na região. A equipe treina na academia Cia Fitness, em Jaru, que tem se tornado um importante polo de desenvolvimento da modalidade.

Os resultados reforçam o crescimento do jiu-jitsu no interior do estado e evidenciam o potencial dos atletas jaruenses no cenário esportivo rondoniense.