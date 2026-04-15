Polícia Civil de Rondônia conquista destaque em competição de tiro prático

Por Polícia Civil

Publicada em 15/04/2026 às 09h24

A Polícia Civil do Estado de Rondônia participou, nesta terça-feira (14), da Competição de Tiro Prático promovida pelo Exército Brasileiro, por meio do 17º Pelotão de Polícia do Exército, em Porto Velho. A atividade integrou a programação alusiva à Semana do Exército e teve como objetivo o fortalecimento institucional e o congraçamento entre as forças de segurança e demais órgãos convidados.

Representando a Instituição, dois policiais civis participaram da competição, alcançando resultados de elevado desempenho técnico. Na disputa individual, um dos servidores conquistou o primeiro lugar, enquanto o segundo representante obteve a terceira colocação, evidenciando o alto nível de preparo operacional dos integrantes da Polícia Civil.

Além dos resultados individuais, a equipe da Polícia Civil sagrou-se campeã na modalidade por equipes, consolidando sua posição de destaque entre as instituições participantes e reafirmando o compromisso com a excelência no treinamento e na atuação policial.

A participação em eventos dessa natureza reforça a integração entre as forças de segurança pública e as Forças Armadas, promovendo a troca de experiências, o aprimoramento técnico e o fortalecimento das capacidades operacionais.

A Polícia Civil de Rondônia segue comprometida com o constante aperfeiçoamento de seus profissionais, visando à prestação de um serviço cada vez mais qualificado à sociedade.