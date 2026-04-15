Servidor da Alero celebra 49 anos de serviço público e data é comemorada pela equipe do deputado Laerte Gomes

Por Juliana Martins

Publicada em 15/04/2026 às 11h42

"Homenagear Paulo Ayres é reconhecer os construtores que estruturaram o Poder Legislativo em Rondônia". (Foto: Assessoria Parlamentar)

Homenagem em forma de gratidão. Assim foi definido o evento, organizado para celebrar os 49 anos ininterruptos de serviço público, do Técnico Legislativo Paulo Ayres, atualmente lotado no Gabinete da 1ª Vice-Presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Uma trajetória que atravessa gerações e se confunde com a própria história do Estado, desde os tempos do Território Federal até a consolidação de Rondônia.



Em 15 de abril de 1977, Paulo Ayres de Almeida deu início à sua jornada no serviço público, atuando na então Coordenadoria de Patrimônio da Secretaria de Administração e Finanças do Governo do Território Federal de Rondônia. À época, o órgão funcionava no prédio que hoje abriga a reitoria da UNIR, conhecido, naquele período, como Palácio das Secretarias, cenário onde começaram a ser escritos os primeiros capítulos de uma história marcada pela dedicação.





Ao longo de sua carreira, iniciou como agente administrativo e, com empenho e compromisso, assumiu gradualmente novas funções e responsabilidades. Como técnico, foi um dos protagonistas na implantação do atual sistema de patrimônio de bens móveis. Sua atuação também se estendeu ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, onde exerceu a função de comissário, além de contribuir como docente, compartilhando conhecimento e formando novos profissionais.



Na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, integra o quadro de pessoal permanente no cargo de Técnico Legislativo. Por duas vezes, esteve à frente da área de comunicação social, deixando sua marca com profissionalismo e visão estratégica. Em quase meio século de serviços prestados, acumulou experiências em assessoramento técnico, consultoria, elaboração de pareceres de relatorias, além de ter sido responsável, por implantar diversos cursos junto à Escola do Legislativo, sempre com dedicação exemplar.



Atualmente, no Gabinete da 1ª Vice-Presidência da Alero, exerce atribuições de alta complexidade, atuando com excelência na Consultoria e no Assessoramento Técnico Legislativo, incluindo demandas do Gabinete do Deputado Laerte Gomes (PSD).



São 49 anos de uma vida dedicada ao serviço público. Uma caminhada construída com propósito, desafios superados e conquistas que deixam um legado duradouro.



Paulo Ayres é merecedor de importantes honrarias, entre elas a Medalha do Mérito Cultural, pelos relevantes serviços prestados nas áreas de comunicação social, magistério e cultura; a Medalha do Mérito Legislativo, em reconhecimento à sua contribuição ao serviço público desde o período do Território Federal; e o Diploma de Honra ao Mérito, pelos serviços prestados à Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.



O deputado Laerte Gomes, durante a saudação ao servidor, destacou a importância da distinção a estes construtores do Poder Legislativo, que apesar das dificuldades, estruturaram os organismos da Assembleia Legislativa.



“Para nós é motivo de orgulho, contar com a presença de um servidor exemplar e muito tem contribuído para com as nossas atividades”, disse.



Celebrada com um farto café da manhã, a data reuniu colegas de trabalho e convidados especiais, em um momento de reconhecimento, emoção e celebração. Um tributo singelo, mas profundamente significativo, a uma história de dedicação que inspira e dignifica o serviço público.



Foto: Assessoria Parlamentar