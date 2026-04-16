Pré-candidato ao Senado fala em rever penas do 8 de janeiro e critica polarização: “é preciso superar isso”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/04/2026 às 09h37

O ex-secretário de Finanças de Rondônia e pré-candidato ao Senado, Luis Fernando Pereira da Silva (PSD), afirmou que é necessário rever decisões relacionadas aos atos de 8 de janeiro de 2023 e criticou o ambiente de polarização política no país. A declaração foi feita durante entrevista ao podcast Resenha Política, apresentado pelo jornalista Robson Oliveira.

Ao responder sobre o tema, o pré-candidato defendeu que o Senado atue dentro de suas atribuições institucionais para reavaliar situações que considera desproporcionais.

“existem também excessos que vão até nesse nível de penas impostas que talvez não tenham sido as mais justas. E é preciso, sim, rever.”

Na mesma resposta, ele associou o debate à necessidade de reduzir a divisão política no país e defendeu medidas que contribuam para a pacificação do ambiente institucional.

“Eu acho que é muito ruim que a gente veja essa polarização tirando a atenção daquilo que poderia gerar progresso, desenvolvimento, crescimento. E a gente ficar preso a isso.”

Luis Fernando também afirmou que a revisão das decisões deve ocorrer dentro das regras institucionais e com foco na reconstrução do diálogo político.

“acho que é preciso superar isso.”

Durante a entrevista, o pré-candidato também abordou outros temas, como sua entrada na disputa ao Senado após trajetória técnica na Secretaria de Finanças, o apoio do governador Marcos Rocha à sua pré-candidatura, a defesa do equilíbrio fiscal de Rondônia e a necessidade de investimentos em infraestrutura para impulsionar o desenvolvimento do estado. Ele ainda comentou sobre o cenário eleitoral, a importância do diálogo entre diferentes correntes políticas e o papel do Senado como instância de equilíbrio entre os poderes.

Assista na íntegra.