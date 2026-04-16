A Prefeitura de Ariquemes segue avançando com a operação tapa-buracos em diversos pontos da cidade!
Nesta quarta-feira, as equipes da SEMOSP estiveram concentradas na Avenida Brasil, na zona sul, e também na Rua Goiás, no Setor 05, realizando os serviços de manutenção das vias.
Sabemos que ainda existem outros trechos que precisam de atenção, especialmente após o período chuvoso, que acaba causando danos à pavimentação.
Por isso, os trabalhos continuam e novas frentes já estão sendo organizadas para atender toda a demanda.
A Prefeitura está empenhada em melhorar a trafegabilidade e garantir mais segurança para motoristas e pedestres.
Pedimos a compreensão de todos enquanto os serviços seguem sendo realizados.
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