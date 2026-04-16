Por Assessoria

Publicada em 16/04/2026 às 11h13

A Prefeitura de Ariquemes segue avançando com a operação tapa-buracos em diversos pontos da cidade!

Nesta quarta-feira, as equipes da SEMOSP estiveram concentradas na Avenida Brasil, na zona sul, e também na Rua Goiás, no Setor 05, realizando os serviços de manutenção das vias.

Sabemos que ainda existem outros trechos que precisam de atenção, especialmente após o período chuvoso, que acaba causando danos à pavimentação.

Por isso, os trabalhos continuam e novas frentes já estão sendo organizadas para atender toda a demanda.

A Prefeitura está empenhada em melhorar a trafegabilidade e garantir mais segurança para motoristas e pedestres.

Pedimos a compreensão de todos enquanto os serviços seguem sendo realizados.