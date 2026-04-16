Homem é atacado a facadas por companheira motivada por ciúmes no bairro Nacional

Por Newsrondonia.com

Publicada em 16/04/2026 às 09h45

Discussão motivada por ciúmes termina em ataque a facadas no bairro Nacional, em Porto Velho, deixando homem ferido e caso sob investigação policial.

Um episódio de violência doméstica foi registrado na madrugada desta quinta-feira (16), no bairro Nacional, zona Norte de Porto Velho, após uma discussão entre um casal terminar em agressão com arma branca.

Um homem de 27 anos ficou ferido após ser atingido por golpes de faca desferidos pela companheira, de 29 anos, durante uma briga motivada por ciúmes, segundo informações apuradas.

Discussão começou após saída de bar

De acordo com relatos, o casal estava em um bar momentos antes do crime. Ao deixarem o local, iniciou-se um desentendimento que evoluiu rapidamente para agressões.

Durante a discussão, a mulher teria utilizado uma faca de mesa para atingir o companheiro no braço e na perna, causando sangramento intenso.

Vítima foi socorrida pelo Samu

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou atendimento ainda no local. Em seguida, a vítima foi encaminhada ao Hospital João Paulo II, onde recebeu cuidados médicos.

Apesar dos ferimentos, o homem foi estabilizado após o atendimento inicial.

Suspeita fugiu após o ataque

Após o crime, a suspeita fugiu do local e não foi localizada até o momento. O caso foi registrado e segue sob investigação da Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias da ocorrência.

A ocorrência reforça o alerta para casos de violência em relações domésticas, especialmente em situações envolvendo conflitos emocionais e consumo de álcool.