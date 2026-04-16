Ladrão finge ser mendigo e tenta fazer furto em loja no centro

Por pvhnoticias.com

Publicada em 16/04/2026 às 09h40

A tentativa de furto ocorreu por volta das 2:25 da madrugada desta quinta-feira (16), em uma loja na Avenida Nações Unidas, centro de Porto Velho.

Imagens de câmeras de segurança registraram quando um indivíduo fingindo ser morador em situação de rua chega carregando uma capa de violão, em seguida retira de dentro um alicate, depois corta parte da grade e três cadeados.

O ladrão não conseguiu realizar o furto devido o alarme ter disparado. Quando a PM chegou encontrou na área externa 16 discos de policorte, chave de fenda, 01 kit perfumaria, 01 alavanca de ferro e uma bolsa preta.

Uma guarnição chegou fazer buscas, mas o suspeito não foi encontrado. O caso foi registrado e encaminhado para investigação.