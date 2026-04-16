Homem é atacado com cinco facadas depois de ser convido para beber

Por hora1rondonia.com

Publicada em 16/04/2026 às 09h30

Uma discussão entre amigos terminou em violência e deixou um homem gravemente ferido na noite desta quarta-feira (15), na zona sul de Porto Velho. A vítima, de 44 anos, foi atingida por golpes de faca durante uma briga em um bar localizado na Rua Anari, no bairro Castanheira.

De acordo com informações apuradas no local pela equipe de jornalismo do portal de notícias Hora1Rondônia, vítima e agressor estavam no estabelecimento comercial quando iniciou-se um desentendimento. Testemunhas relataram que a discussão evoluiu rapidamente para agressão física. Em meio à confusão, o suspeito sacou uma faca e desferiu cinco golpes contra o homem.

Ferido, o vítima foi socorrida às pressas por pessoas que estavam no local e levada em um veículo particular ao Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II, principal unidade de emergência da capital. O estado de saúde não foi oficialmente divulgado, mas ele permanece internado sob atendimento médico.

A Polícia Militar foi acionada e realizou o registro da ocorrência. Com base nas características repassadas por testemunhas, equipes fizeram buscas pela região do bairro Castanheira, porém o suspeito não foi localizado até o fechamento desta reportagem.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias do crime e identificar formalmente o autor da tentativa de homicídio.