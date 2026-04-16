Deputada Sílvia Cristina anuncia R$ 2 milhões para Centro de Atendimento ao Diabetes, em Ji-Paraná

Por Assessoria com informações da CMJP

Publicada em 16/04/2026 às 09h40

Durante audiência pública na Câmara Municipal de Ji-Paraná, nesta semana, a deputada federal Sílvia Cristina confirmou a destinação de emenda de R$ 2 milhões para a construção do Centro de Atendimento ao Diabetes no município.

A implantação do Centro de Diabetes em Ji-Paraná atende ao pedido do presidente da Câmara, Marcelo Lemos, proponente da audiência pública que reuniu vereadores e a sociedade.

"Recebi esse projeto do presidente Marcelo Lemos e logo de cara abraçamos essa idéia. O diabetes é uma doença silenciosa, que impacta de forma avassaladora a saúde dos pacientes. No Centro de Reabilitação em Porto Velho, erguido com recurso de nosso mandato em parceria com a fundação Pio XII, temos muitos pacientes atendidos, que sofreram amputação em razão do diabetes e recebem órteses, próteses e cadeiras de rodas”, disse a deputada.

O Centro deverá ser erguido em um terreno em frente à Unidade Básica BNH, no bairro Mário Andreazza, no 2º distrito. O presidente da Câmara reforçou que o centro será o primeiro em Rondônia e, possivelmente, um dos primeiros da região Norte. “Nossa expectativa é de que o Centro ofereça tratamento e acompanhamento adequados, com profissionais capacitados e oferecendo medicamentos eficazes, além de oportunizar uma série de outras atividades para que o paciente diabético possa levar uma vida digna”, completou Lemos.

Os vereadores Márcio Freitas, Geraldo da 102, Weslei Brito e Ademir Scopony participaram da audiência, além da juíza Geovana de Moraes Cismoski, a nutricionista Tássia Fernanda de Lima e o médico especialista em endocrinologista, Massai de Souza. Vivian Darros e a filha Isadora, portadora da Diabetes Tipo 1, que relataram convivência com a doença.