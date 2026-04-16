Com o apoio do deputado Luizinho Goebel, Projeto “Porteira Adentro” é lançado em Vilhena com foco na agricultura familiar

Por Assessoria

Publicada em 16/04/2026 às 09h57

O município de Vilhena recebeu o lançamento do projeto “Porteira Adentro”, iniciativa voltada ao fortalecimento da agricultura familiar e ao apoio aos produtores rurais. O deputado estadual Luizinho Goebel (PL) participou do evento e destacou a importância da ação para o setor no município.

O projeto é desenvolvido pela Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), e tem como objetivo oferecer suporte diretamente nas propriedades rurais.

Fortalecimento da produção

Entre os serviços disponibilizados estão preparo do solo, abertura de tanques, melhorias na infraestrutura e apoio à produção agrícola.

A iniciativa também contempla associações de produtores, como a ASPERGA, com oferta de estrutura e assistência técnica.

Durante a agenda, Luizinho Goebel afirmou que a iniciativa contribui para a melhoria das condições de trabalho e para o aumento da produtividade no meio rural. O projeto Porteira Adentro busca ampliar o apoio à produção rural, com ações voltadas ao desenvolvimento agrícola e à geração de renda no município.