Incentivo do governo de Rondônia impulsiona produção de café e prospera vida e ampliam oportunidades no campo

Por Marina Espíndola

Publicada em 16/04/2026 às 09h20

Entre o verde intenso da lavoura e o som ritmado do rastelo deslizando sobre o terreiro, a cena se repete — mas agora, com um significado ainda maior. No município de Alta Floresta d’Oeste, o casal de agricultores Silvani Alves Ferreira, 52 anos, e Maurício Gomes da Conceição, 51, segue lado a lado na lida com o café, cultivando a produção e uma história de superação construída com muito esforço.

Na propriedade, um objeto simples carrega um valor imensurável: a velha carretinha, que antes era utilizada para transportar as sacas de café até a feira da cidade, hoje é guardada com carinho. Um instrumento de trabalho que para eles simboliza o início de uma trajetória marcada por dificuldades, perseverança e coragem para seguir em frente.

Meses atrás, a história do casal ganhou destaque ao evidenciar como a dedicação, somada ao incentivo do governo de Rondônia, vem transformando a realidade no campo. Assistidos mensalmente por técnicos da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO), eles também foram contemplados com 3.500 mudas de café para fortalecer a produção própria.

Hoje, o cenário é ainda mais promissor. Às vésperas de mais uma colheita, o casal segue rastelando o café com o mesmo cuidado de quem viu a vida mudar — agora com mais estrutura, aumento da produtividade e novos planos para o futuro.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

A entrega de mudas de café fortalece a produção cafeeira em Rondônia, garantindo mais qualidade, produtividade e renda para os agricultores. A iniciativa, desenvolvida com apoio técnico, contribui para a renovação das lavouras e gera maior desenvolvimento no campo. Assim como Silvani outros produtores beneficiados, destacam a importância do incentivo para ampliar a produção e melhorar as condições de trabalho, demonstrando assim que a cafeicultura é uma das principais atividades econômicas do estado.

Esse avanço é resultado de políticas públicas estruturadas e contínuas. Rondônia segue em crescimento na produção de café, especialmente com o fortalecimento do Robusta Amazônico, uma das grandes potências agrícolas do estado. Por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), o governo investe na expansão da área plantada com a distribuição de mudas de alta qualidade, selecionadas por características como alta produtividade, precocidade e maturação uniforme.

A assistência técnica é um dos pilares desse desenvolvimento. A entrega das mudas é realizada pela Emater-RO, que acompanha de perto cada produtor, desde o preparo do solo até o manejo da lavoura. As mudas são produzidas por viveiristas credenciados e passam por rigorosa fiscalização da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron), garantindo sanidade e qualidade, livres de pragas e doenças.

TRANSFORMAÇÃO NO CAMPO

Cleonir Andrade, de Seringueiras, é mais um exemplo de transformação no campo. Antes dedicado à produção de mudas em viveiro, hoje atua como produtor rural e cafeicultor, com uma lavoura formada por 2 mil pés de café clonal. Em entrevista concedida em fevereiro deste ano, destacou os avanços conquistados com o apoio técnico e as políticas públicas voltadas ao setor produtivo. Ouça:

PLANEJAMENTO 2026

De acordo com o presidente da instituição, Hermes José Dias Filho, a meta é ampliar significativamente o fortalecimento da cafeicultura no estado. “Dentro do programa Plante Mais, o governo disponibiliza até 3 milhões de mudas de café robusta, garantindo apoio contínuo aos produtores rurais. Somente em 2026, já foram distribuídas cerca de 800 mil mudas de café clonal, reforçando a expansão da produção de Robustas Amazônicos. Desde o início do programa, em 2019, o número total já alcança 6,1 milhões de mudas distribuídas, consolidando Rondônia como referência nacional na produção de café robusta,” ressaltou.

CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO

A expansão da lavoura cafeeira reflete diretamente nas projeções de safra. Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a previsão para a safra 2025/2026 é de um crescimento de 18% em relação ao ciclo anterior, que registrou produção de 2,28 milhões de sacas de café Robustas. O avanço demonstra o impacto positivo das políticas públicas voltadas ao setor, que têm impulsionado produtividade, qualidade e geração de renda no campo.

DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS

Além disso, novas entregas foram recentemente realizadas, incluindo 20 mil mudas em Ji-Paraná e 79 mil em Ariquemes, ampliando ainda mais o alcance da política pública em diferentes regiões do estado.

Para ter acesso ao programa, os produtores precisam atender critérios técnicos, como estar cadastrados como agricultores familiares, possuir análise de solo e área preparada para plantio, além de participar de capacitações oferecidas pela Emater-RO. O curso de formação em café, dividido em quatro módulos, garante conhecimento técnico e fortalece a produção com mais eficiência e sustentabilidade.

Criado com base na Lei nº 3.968 e no Decreto nº 21.654, o programa Plante Mais tem como objetivo impulsionar a produção agrícola com responsabilidade ambiental e desenvolvimento econômico, promovendo qualidade de vida para as famílias do campo.

E é justamente isso que se vê na prática. A história do casal de agricultores Silvani Alves Ferreira e Maurício Gomes da Conceição de Alta Floresta d’Oeste a de Cleonir, de Seringueiras, se encontram como exemplos de cafeicultores que, antes, representavam o início de uma transformação e, hoje, simbolizam o avanço de um projeto que gera resultados concretos. Entre rastelos, grãos e sonhos, eles seguem cultivando o café e um futuro mais próspero, com o incentivo do governo do estado, que acredita, investe e colhe junto com quem produz.