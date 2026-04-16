Por FFER

Publicada em 16/04/2026 às 08h40

O Guaporé foi surpreendido em casa logo aos 16 minutos do primeiro tempo, Jonas Silva chegou até a linha de fundo e cruzou na cabeça de Anderson Gotinha, livre cabeçou forte para abrir o placar, Trem 1, Guaporé 0. A partida no primeiro tempo foi bastante equilibrada, com boas chances de gols para ambos lados, o Guaporé buscava o empate, mas o Trem com uma forte marcação parava bastante as jogadas do Jacaré.

Até que aos 47 minutos do primeiro tempo Gaúcho levantou na área e Mano subiu mais do que o zagueiro e fez um bonito gol de cabeça na entrada da grande área, mandando a bola no ângulo esquerdo sem chances de defesa para o goleiro. Guaporé 1 Trem do Amapá também 1. Aos 49 minutos Mano ainda acertou o travessão e quase veio a virada do Jacaré.

Na volta para o segundo tempo, aos 7 minutos a virada do Guaporé, Will dá ótima passe para Natan que é derrubado na área, pênalti para o Jacaré, Marlon foi para a cobrança, bola do lado direito e goleiro para o lado esquerdo, Guaporé 2 Trem do Amapá 1. A vitória de virada levou o Guaporé para o segundo lugar no Grupo A, com o Nacional do Amazonas líder com 10 pontos e já classificado, Guaporé com 7 pontos em segundo, Trem do Amapá e Paysandu com 6 pontos.

Na próxima e última rodada o Guaporé enfrenta o Nacional -AM em Manaus no dia 29 de abril e precisa da vitória para avançar a segunda fase da Copa Norte, Trem do Amapá e Paysandu se enfrentam em Macapá. Antes o Guaporé joga pelo Brasileiro da Série D, no dia 18 de abril recebe o Humaitá no Cassolão pela 3ª rodada e no dia 25 o Gazin Porto Velho também no Cassolão pela 4ª rodada do Brasileiro.