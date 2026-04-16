Confúcio é cristão e mestre maçom; Marcos Rogério se declara evangélico; e petista de Rondônia defende que fé não é palanque

Por Herbert Lins

Publicada em 16/04/2026 às 09h41

Professor Me. Herbert Lins – DRT 1143

Samuel Ribeiro – Marketólogo

16/04/26 – quinta-feira

Os pontos de vantagens do marketing na campanha eleitoral.

CARO LEITOR, escreveu certa vez Espinosa (1670) que “os políticos são indivíduos mais preocupados em criar armadilhas para seus semelhantes do que cuidar dos interesses públicos e que seu principal título de honra não é a sabedoria, mas a astúcia”. Lamentavelmente, ainda encontramos raridades que pensam que astúcia supera conhecimento, competência, compromisso e capacidade de entrega. A experiência e os resultados nas urnas são provas reais de que o marketing faz a diferença numa campanha eleitoral por conta dos seguintes pontos de vantagens: comunicação, planejamento, organização, estrutura, criatividade e inovação. Considerando os pontos de vantagens, o maior desafio da equipe de marketing do candidato é fazer com que as pessoas se interessem pela política e pelos benefícios que virão com a vitória do candidato nas urnas.

Espinosa

Espinosa (1632-1677) é um dos primeiros pensadores do Iluminismo e crítico da Bíblia moderna. Ele também criticava as modernas concepções de si mesmo e do universo, sendo considerado um dos grandes racionalistas da filosofia do século XVII.

Religião

A filosofia política foi revolucionada por Espinosa ao separar a religião da política. Ele defendia a liberdade de pensamento e argumentava que os governantes usam a religião para manipular o povo, mantendo-os submissos em vez de livres.

Poder

Espinosa, na obra Tratado Teológico-Político, analisa o jogo de poder, defende a construção de uma democracia e a religião não deve interferir no poder civil (Estado). Segundo ele, o poder é um jogo social.

Defende

No jogo de poder, o presidente Lula (PT-SP) defende abertamente a separação entre Estado e Igreja, argumentando que a religião deve ser um espaço de fé e não um palanque eleitoral. Ele frequentemente declara não utilizar a fé como instrumento político para ganhar votos.

Abertamente

O presidenciável Ronaldo Caiado (PSD) defende a fé católica abertamente e adota um discurso em defesa do conservadorismo nos costumes e da valorização da família. Suas falas enfatizam frequentemente a religiosidade pessoal e a devoção a Nossa Senhora da Aparecida.

Evangélico

O pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-SP), se declara evangélico e mistura política com religião. Além de defender um Brasil alinhado aos valores cristãos.

Debates

Flávio Bolsonaro (PL-SP) recentemente ajoelhou-se em igrejas, como a Assembleia de Deus, recebendo orações, o que gera debates nas redes sociais sobre a mistura entre igreja e política.

Humanização

O presidenciável Augusto Cury (Avante) foca na inteligência emocional e no respeito às diferenças, abordando política e religião sob a ótica da humanização e da gestão da mente.

Professa

O senador Confúcio Moura (MDB) professa a fé cristã e católica. Além disso, ele é mestre instalado na Maçonaria. Confúcio já participou de eventos católicos tradicionais como o encerramento da Festa do Divino em Guajará-Mirim.

Católicos

Os deputados federais Mauricio Carvalho (União), Rafael Fera (Podemos) e a deputada federal Silvia Cristina (PP) professam a fé cristã e se declaram católicos. Silvia é devota de Nossa Senhora da Aparecida.

Evangélicos I

Os senadores Marcos Rogério e Jaime Bagattoli, ambos do PL, se declaram evangélicos. Além disso, frequentam a igreja evangélica Assembleia de Deus e prestigiam eventos religiosos de outras denominações evangélicas.

Evangélicos II

Os deputados federais Lúcio Mosquini (PL), Fernando Máximo (PL), Coronel Chrisóstomo e a deputada federal Cristiane Lopes (Podemos) professam a fé cristã e congregam em igrejas evangélicas.

Específica

O deputado federal Thiago Flores (União-RO) se posicionou publicamente como um defensor da fé cristã, alinhando-se a pautas conservadoras. Ele não especifica uma denominação religiosa na sua biografia oficial.

Congregam

O governador Coronel Marcos Rocha (PSD) e o vice-governador Sérgio Gonçalves (União), professam a fé cristã e congregam em igrejas evangélicas. Rocha utiliza as redes sociais para fazer pregações. Mas, ultimamente, não chame os dois para participar do mesmo culto.

Fé

O pré-candidato a deputado federal Edson Silveira (PT) postou nas redes sociais uma reflexão voltada para a fé e política. Edson defende que fé não é palanque e política se faz com princípios e não com religião.

Sustenta

Na postagem, Edson Silveira (PT) defende que a fé do povo brasileiro, especialmente dos evangélicos, é coisa séria. É o que sustenta famílias, o que fortalece na dor, o que dá esperança quando tudo parece perdido.

Deus

Edson Silveira (PT) na postagem alerta sobre a mistura de fé e política, bem como daqueles que usam o nome de Deus de forma indevida. Ele ainda completa: “Tem falsos profetas se levantando não para cuidar do rebanho, mas para se promover e usar o púlpito para induzir o voto.

Confirmou

Falando em fé, ontem (15) na churrascaria Paraná, o pastor Nelson Gutemberg, presidente das Igrejas Assembleia de Deus, confirmou à coluna que a vice-prefeita Magna dos Anjos, recentemente filiada ao partido Novo, conta com o apoio integral da igreja para conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO).

Apostas

A nominata de deputado federal do PSD tem novas apostas com nomes de diferentes segmentos, a exemplo do jornalista e apresentador de televisão Adilson Honorato, recém-filiado à legenda. O nome de Honorato simboliza renovação na Câmara dos Deputados.

Maiorquim I

O médico Luís Eduardo Maiorquim é o atual presidente do Sindicato dos Médicos de Rondônia (SIMERO). Mas já ocupou cargos de tomada de decisões em pastas da Saúde no âmbito estadual e municipal.

Maiorquim II

Dr. Maiorquim, como é mais conhecido, filiou-se recentemente ao partido Republicanos e deverá disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO). Maiorquim carrega uma vasta experiência em saúde pública e poderá ser uma boa surpresa nas urnas.

#TBT

Quinta-feira é dia de #tbt e os internautas não perdoam. Circula nas redes sociais um corte do debate entre os candidatos a prefeitos da capital, Célio Lopes (PDT) e Ricardo Frota. No vídeo, Frota acusa Célio de esquerda, na tréplica, Lopes diz que Frota balançou bandeira para Fátima Cleide (PT) e foi candidato no PR a vereador que mais ajudou o PT.

Alertando

Os leitores não perdoam. Recebemos várias mensagens alertando a coluna que não usamos o termo Cavalo de Tróia para o deputado estadual Rodrigo Camargo (Podemos) derreter a pretensão do prefeito de Vilhena, Delegado Flori (Podemos), de seguir adiante com a pré-candidatura ao governo.

Cavalo

Os leitores lembraram que o termo usado pela coluna foi “cavalo de batalha” aplicado ao deputado estadual Rodrigo Camargo (Podemos) para derreter Flori (Podemos) da pretensão de disputar o governo pelo Podemos.

Derreteu

O deputado estadual Rodrigo Camargo (Podemos) só tem vaga para disputar o Senado no Podemos mediante recado do prefeito Léo Moraes (Podemos). Após o recado, a pré-candidatura de Camargo a governador derreteu completamente e segue mudo sobre o assunto nas redes sociais.

Levou

O prefeito da capital, Léo Moraes (Podemos), levou um puxão de orelhas do pré-candidato a governador Expedito Netto (PT) por conta de R$ 245 milhões liberados para Porto Velho através do PAC do governo do presidente Lula (PT). Léo não rebateu ou comentou a postagem de Netto.

Madeira

No clima de #tbt, a internet não perdoa mesmo. Resgataram um vídeo da propaganda eleitoral do prefeito Léo Moraes (Podemos) prometendo acabar com ponte de madeira, pinguela e amarração. Mas Léo inaugurou recentemente uma ponte de madeira sobre o igarapé Bate Estaca.

Lixo

É impossível compreender a gestão do prefeito Léo Moraes (Podemos). Com a normalização da coleta de lixo pelo consórcio EcoPVH, Porto Velho pode voltar a sofrer descontinuidade novamente do serviço por conta da troca da empresa para coletar o lixo da capital.

Birra

Informações apontam que a empresa Sistemma, responsável por assumir o serviço da coleta de Porto Velho, ainda não dispõe de estrutura básica para iniciar as atividades no prazo estabelecido de 22 de abril. Isso virou birra e implicância de criança quando bate o pé por alguma coisa.

Sério

Falando sério, Espinosa demonstra que a ambivalência entre esperança e medo na política é a raiz da superstição, facilitando teorias conspiratórias e o negacionismo científico. Ele, em sua obra, a exemplo de Maquiavel, é despido de qualquer primazia da moralidade e revela como o poder se manifesta na sociedade.