Rondônia conquista duas premiações nacionais no Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar

Por Sabrina Raphaela

Publicada em 09/06/2026 às 16h33

Rondônia alcançou destaque nacional na 3ª edição do Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar, com duas agentes de alimentação escolar entre as 55 vencedoras da etapa final da competição, que reuniu profissionais de todo o país para valorizar a alimentação escolar e os ingredientes da agricultura familiar.

As receitas premiadas foram elaboradas por:

Adenilza Fagundes, da Escola Estadual Chico Mendes, no município de Cabixi: com o prato “Pirarucu ao molho com vegetais, acompanhado de arroz, farofa de vagem e abobrinha, além de laranja e pitaya”; e

Noemia Alves Pereira, da Escola Estadual Nova Brasília, em Ji-Paraná: autora da receita “Quibe de peixe com recheio de purê de banana-da-terra”.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a conquista representa o reconhecimento dos profissionais da educação com a promoção da saúde e da cultura alimentar dentro das escolas. “É motivo de orgulho ver Rondônia sendo reconhecida nacionalmente por iniciativas que valorizam os alimentos regionais e fortalecem a alimentação escolar. Essa conquista demonstra a dedicação das profissionais e o investimento em políticas públicas voltadas à qualidade da educação”, ressaltou.

O titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Massud Badra, salientou que o resultado é fruto do trabalho realizado diariamente nas unidades escolares. “Ter duas receitas vencedoras em uma competição nacional demonstra a excelência das nossas agentes de alimentação escolar. É um reconhecimento que valoriza os profissionais e incentiva a utilização de alimentos produzidos em nossa região.”

A agente de alimentação, Noemia Alves Pereira, destacou que a conquista é resultado de muita pesquisa, dedicação e apoio recebido durante todo o processo de elaboração da receita. “Quando fiquei sabendo do concurso, pensei bastante se participaria. Conversei com a diretora da escola e com a nutricionista do município, que me deram todo o apoio e esclareceram minhas dúvidas. Pesquisei bastante para desenvolver uma receita diferente e resolvi inserir o purê de banana-da-terra como recheio do quibe de peixe. O resultado ficou fantástico. É uma honra representar uma cidade que me acolheu, onde desenvolvo meu trabalho, criei meus filhos e tenho meus netos. Isso me deixa muito feliz.”

Adenilza Fagundes, com o prato “Pirarucu ao molho com vegetais, acompanhado de arroz, farofa de vagem e abobrinha, além de laranja e pitaya”

Já Adenilza Fagundes, destacou a gratidão pelo reconhecimento e pela mobilização da comunidade durante a etapa final do concurso. “Me sinto muito honrada em representar o município de Cabixi, onde moro e trabalho e também a Superintendência Regional de Educação de Cerejeiras. Estou muito feliz e grata. Nas etapas anteriores, dependia do meu conhecimento para atender todos os critérios do concurso, mas na etapa final contamos com o voto popular. Sou muito grata a todos que votaram, ajudaram a divulgar e acreditaram no nosso trabalho.”

BOAS PRÁTICAS

Além do reconhecimento nacional, as receitas vencedoras passarão a integrar uma publicação digital que reunirá experiências exitosas de alimentação escolar de todo o Brasil, contribuindo para a disseminação de boas práticas na área. As agentes de alimentação escolar premiadas também receberão R$ 5 mil cada, enquanto as escolas vinculadas às receitas vencedoras serão contempladas com R$ 8 mil, valor que deverá ser investido na aquisição de equipamentos ou em melhorias na infraestrutura das cozinhas escolares, fortalecendo ainda mais a qualidade da alimentação oferecida aos estudantes.

CONCURSO NACIONAL

O Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar integra o projeto Alimentação Escolar Nota 10 e é promovido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em parceria com a usina Itaipu Binacional, por meio do programa Mais que Energia, além do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais e da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico (Fadema).