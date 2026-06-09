Prefeitura de Jaru convoca aprovados em processo seletivo para os cargos de neuropsicólogo, monitor educacional e motorista de veículo pesado

Por Assessoria

Publicada em 09/06/2026 às 16h42

A Prefeitura de Jaru publicou no Diário Oficial desta terça-feira (09) editais de convocação de três processos seletivos.

Os candidatos convocados foram aprovados para os cargos de neuropsicólogo, monitor educacional e motorista de veículo pesado.

O prazo para apresentação de documentos e posse do cargo é de até três dias úteis, a contar da data de publicação dos editais, sem possibilidade de prorrogação.

CLIQUE NOS LINKS ABAIXO E CONFIRA OS EDITAIS NA ÍNTEGRA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA NEUROPSICÓLOGO

https://transparencia.jaru.ro. gov.br/novo/EXECUTIVO/ publicacoes/publicacao/2026/ 10/39979?perPage=10&page=1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA MONITOR EDUCACIONAL

https://transparencia.jaru.ro. gov.br/novo/EXECUTIVO/ publicacoes/publicacao/2026/ 10/39981?perPage=10&page=1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO

https://transparencia.jaru.ro. gov.br/novo/EXECUTIVO/ publicacoes/publicacao/2026/ 10/39983?perPage=10&page=1