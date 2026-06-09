Inscrições para bolsistas instrutores de cursos profissionalizantes têm início nesta quinta-feira, 11, em Rondônia

Por João Albuquerque

Publicada em 09/06/2026 às 16h15

Mais um processo seletivo para quem tem interesse em lecionar no ensino profissionalizante acaba de ser lançado em Rondônia. O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia (Idep) abre, nesta quinta-feira (11), as inscrições para processo seletivo de bolsistas – instrutores do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) para atuar no Programa Mulheres Mil, cujo objetivo é oferecer qualificação profissional e elevação da escolaridade para mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica. As inscrições serão presenciais e seguem até a sexta-feira (12). Todas as informações do certame estão disponíveis no link https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2026/06/Edital_1-Pronatec.pdf

Os municípios contemplados são:

Porto Velho (Calama e Extrema)

Guajará-Mirim

Nova Mamoré

Ji-Paraná

Ariquemes

Vilhena

Cacoal

O programa Mulheres Mil é uma iniciativa do governo federal, vinculada ao Ministério da Educação (MEC) que promove a qualificação profissional e elevação da escolaridade de mulheres em situação de vulnerabilidade, oferecendo cursos gratuitos e, na maioria das vezes, concede bolsa-auxílio para garantir a permanência das alunas. Uma das metas do programa é o de garantir o acesso à educação profissional e à elevação da escolaridade de mulheres, de acordo com as necessidades educacionais de cada comunidade e a vocação econômica das regiões.

Investimento no ensino profissionalizante expande a qualificação da mão de obra em Rondônia

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a profissionalização do público feminino integra também outra iniciativa da gestão estadual. O programa Mulher Protegida, coordenado pela Secretaria de Estado da Mulher, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas). “Estamos investindo em ações que visam garantir mais qualidade de vida para as mulheres e a capacitação profissional amplia a participação no mercado de trabalho”, salientou.

EMPREGO E RENDA

A expansão do ensino profissionalizante em Rondônia vem beneficiando quem já está no mercado de trabalho e estudantes interessados em ampliar o conhecimento na área para qual está se preparando. Vitor Nobre Medeiros, de 20 anos, que mora na Vila São João, BR 319, Zona Rural de Porto Velho, planeja fazer o curso superior de Engenharia Civil, por isso frequenta o Curso Técnico em Segurança do Trabalho por saber que se trata de um aprendizado relevante no campo que sonha em atuar. “Estou me capacitando, porque além de enriquecer o meu currículo terei um vasto conhecimento”, argumentou.

Segundo a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, a educação profissional tem uma grande amplitude, pois, a variedade de cursos em diferentes formatos atende os anseios do estudante, conforme o seu interesse. “Enquanto o curso técnico já habilita o aluno para uma profissão, os cursos ofertados por meio do Pronatec viabilizam uma formação mais rápida, garantindo a geração de emprego e renda”, ressaltou.

LOCAIS E HORÁRIOS DE INSCRIÇÃO

Guajará-Mirim: Coordenadoria Regional de Educação, localizada na Avenida Leopoldo de Matos, nº 364, Bairro Tamandaré, das 8h às 13h

Nova Mamoré: Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Salomão Silva, localizada na Avenida Raimundo Fernandes, nº3055, Prédio – Cidade Nova, das 8h às 13h

Distrito de Calama: Escola Estadual General Osório, localizada na Rua São José, nº 3212 – Baixo Madeira São José, das 8h às 13h

Distrito de Extrema: Escola Estadual Jayme Peixoto Alencar, localizada na Avenida Principal, nº 540, bairro Centro, das 8h às 13h

Porto Velho: Sede Etec, localizada na Avenida Tiradentes, nº 3009, Bairro Setor Industrial, das 8h às 13h

Ji-Paraná: Coordenadoria Regional de Educação, localizada na Rua 06 de Maio, nº 1722 – Casa Preta, das 8h às 13h

Ariquemes: Coordenadoria Regional de Educação, localizada na Rua Travessa Rio São João, nº 3590 – Setor Industrial, das 8h às 13h

Vilhena: Coordenadoria Regional de Educação, localizada na Rua Marques Henrique esquina com Capitão Castro, nº 354, Bairro Centro, das 8h às 13h

Cacoal: Coordenadoria Regional de Educação, localizada na Avenida Antônio de Paula Nunes, nº 1259, Bairro Centro, das 8h às 13h