“Temos uma desvantagem sobre as mulheres”, diz Oscar Magrini

Por IG

Publicada em 09/06/2026 às 16h07

O ator Oscar Magrini, de 64 anos, comentou as mudanças nos bastidores da televisão após as denúncias de assédio envolvendo o humorista e ex-diretor da Globo Marcius Melhem. Durante participação no programa “Sobremesa TMC”, o artista afirmou que, em sua visão, os homens acabam enfrentando uma desvantagem diante desse tipo de acusação.

Ao abordar o tema, Magrini relembrou situações que viveu ao longo da carreira e afirmou que o clima nos estúdios mudou após a repercussão do caso.

“Quando eu fazia ‘Malhação’, eu recebia dedada, telefone, ‘me liga’, cantada. Ou seja, eu era, pela palavra, assediado. Mas um homem assediado não pode reclamar de nada”,Oscar Magrini

Segundo o ator, existe uma diferença na forma como denúncias feitas por homens e mulheres são recebidas pela sociedade.

“Agora, se eu toco no ombro, se eu pego num braço, eu fiz: ‘Ah, ele me agrediu, ele me bateu’. O homem já sai em desvantagem 10 a 0 para as mulheres”, afirmou.

Defesa de Melhem

Durante a entrevista, Magrini também saiu em defesa de Marcius Melhem e afirmou acreditar que o ex-diretor foi prejudicado antes da conclusão dos processos judiciais.

“Até eu provar que eu não fiz isso, até provar que ela teve raiva, até provar que ela me prejudicou, até eu contar a minha defesa, eu já me prejudiquei. Se eu sou um pai de família, já ferrou tudo, meu trabalho já ferrou tudo”, disse.

O ator ainda citou o caso do humorista como exemplo dos impactos que uma acusação pode causar na vida profissional de uma pessoa. “Foi o que aconteceu com o meu colega. Ele está provando que tudo foi mentira, porque tem as conversas, tem os prints, tem as conversas, tem tudo mais. E agora, como é que fica?”, questionou.

“Não é só na Globo. Em qualquer departamento, em qualquer lugar, a mulher falar um negócio, já sai em desvantagem; o homem já sai prejudicado”, concluiu.

Entenda o caso

O caso envolvendo Marcius Melhem ganhou repercussão nacional em 2020, após denúncias de assédio sexual e moral feitas pela humorista Dani Calabresa e outras profissionais da TV Globo. As acusações foram encaminhadas ao setor de compliance da emissora e posteriormente vieram a público.

Em 2023, o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu o arquivamento da denúncia relacionada a Dani Calabresa em razão da prescrição dos prazos legais. Paralelamente, Melhem chegou a responder a um processo por assédio sexual e violência psicológica envolvendo outras três mulheres.

Absolvição em 2026

Em 2025, a Justiça determinou a suspensão da ação para reavaliar a existência de justa causa para o prosseguimento do processo. Já em março de 2026, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro absolveu Melhem das acusações remanescentes.