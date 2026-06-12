Servidora de carreira, Débora Figueiredo assume a Funcultural

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 12/06/2026 às 16h23

A Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural) passa a ser comandada por uma mulher. O prefeito Léo Moraes oficializou a nomeação de Débora Figueiredo para a presidência da instituição responsável pela execução das políticas culturais da capital.

O decreto foi publicado no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (12) e marca o início de uma nova etapa para a fundação. Com a mudança, Vanderlei Ferreira, que estava à frente da Funcultural, retorna às suas funções na gerência de eventos, área onde já possui ampla experiência na organização das principais programações culturais da cidade.

Negra, ativista cultural, servidora pública de carreira e formada em Contabilidade, Débora assume o desafio de dar continuidade aos projetos já desenvolvidos pela gestão municipal, ao mesmo tempo em que pretende imprimir sua própria visão na condução das ações culturais do município.

Ao comentar a nova missão, a presidente destacou o compromisso com a valorização dos artistas locais e com o fortalecimento da identidade cultural porto-velhense.

"Recebo essa missão com muita responsabilidade e gratidão. Estou preparada para valorizar os artistas e a cultura de nossa terra, ampliando oportunidades, fortalecendo os movimentos culturais e aproximando ainda mais a população das manifestações que fazem parte da identidade de Porto Velho. A cultura transforma vidas e será uma das prioridades do nosso trabalho", afirmou Débora Figueiredo.

Débora Figueiredo assume a Funcultural com o compromisso de dar continuidade aos projetos da gestão municipal e fortalecer as ações culturais do município

Para o prefeito Léo Moraes, a chegada da nova presidente representa o fortalecimento das políticas públicas voltadas para a cultura e amplia a participação feminina nos espaços de liderança da administração municipal.

"Débora reúne qualificação técnica, experiência no serviço público e um profundo compromisso com as causas culturais. Tenho certeza de que fará um grande trabalho à frente da Funcultural, dando continuidade aos avanços que já conquistamos e ajudando a construir uma política cultural cada vez mais forte, inclusiva e conectada com os artistas e com a população de Porto Velho", destacou o prefeito.

A expectativa é que a nova gestão mantenha o calendário de eventos culturais da capital, fortaleça os projetos de incentivo aos artistas locais e amplie as ações voltadas à preservação da história, da memória e das tradições porto-velhenses.

Com a nomeação de Débora Figueiredo, a Prefeitura de Porto Velho reforça sua aposta na valorização da cultura como instrumento de inclusão social, geração de oportunidades e fortalecimento da identidade da capital rondoniense.