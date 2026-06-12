Edevaldo Neves apoia projeto de revitalização e conscientização ambiental em Porto Velho

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/06/2026 às 16h23

A conscientização da sociedade sobre a proteção do meio ambiente está entre os resultados buscados pelo Projeto Direito de Saber, realizado em Porto Velho. A iniciativa também pretende estimular o cuidado com os recursos naturais e reforçar a responsabilidade ambiental em relação às futuras gerações.

O projeto recebe o apoio do deputado estadual Edevaldo Neves. A participação do parlamentar está relacionada ao incentivo a ações que integram educação, cidadania e preservação ambiental.

Desenvolvido por acadêmicos do curso de Direito da Faculdade Católica, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), o Direito de Saber tem como objetivo promover a revitalização de áreas de preservação. Ao mesmo tempo, são realizadas ações voltadas ao fortalecimento da conscientização ambiental junto à sociedade.

Por meio da iniciativa, os estudantes contribuem para ampliar o conhecimento sobre a importância da preservação e incentivar uma consciência ambiental mais sólida em Rondônia.