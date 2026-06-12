Deborah Secco se declara para o noivo no Dia dos Namorados: “Amo”

Por Fagner Vilela/IG

Publicada em 12/06/2026 às 15h46

O Dia dos Namorados foi marcado por uma declaração apaixonada de Deborah Secco para o noivo, Dudu Borges. Nesta sexta-feira (12), a atriz usou as redes sociais para homenagear o produtor musical e compartilhou com os seguidores um momento especial vivido pelo casal durante uma viagem.

Na publicação, Deborah divulgou uma foto em que aparece abraçada ao amado em meio a uma paisagem montanhosa e aproveitou para reforçar o carinho que sente pelo companheiro. "Feliz dia, meu amor. Dividir a vida com você tem sido das melhores coisas da vida, amo você", escreveu a artista na legenda.

O relacionamento entre Deborah Secco e Dudu Borges foi confirmado publicamente em março de 2025. Desde então, os dois têm mantido uma postura discreta em relação à vida amorosa, compartilhando poucos registros juntos. Apesar da discrição, o romance parece cada vez mais sólido e vem despertando a curiosidade dos fãs da atriz.

No início deste mês, Deborah revelou uma importante novidade sobre a relação. Durante uma entrevista, a atriz contou que está noiva do produtor musical, confirmando que o casal deu mais um passo rumo ao casamento. O anúncio repercutiu entre os admiradores da artista, que celebraram a nova fase vivida por ela.

Antes de iniciar o relacionamento com Dudu Borges, Deborah foi casada por nove anos com o diretor Hugo Moura. Os dois são pais de Maria Flor, de 10 anos. A separação foi anunciada em abril de 2024, encerrando uma das relações mais duradouras da trajetória da atriz.

Quem é Dudu Borges?

Dudu Borges é um dos produtores musicais mais influentes do país. Com uma carreira consolidada no mercado sertanejo, ele assinou projetos de alguns dos maiores nomes da música brasileira, como Jorge & Mateus, Luan Santana, Michel Teló, Gusttavo Lima, Henrique & Juliano e César Menotti & Fabiano.

Além de produtor, Dudu também atua como compositor, arranjador e multi-instrumentista. Ao longo da carreira, acumulou diversos prêmios e reconhecimento por sua contribuição para a modernização do sertanejo universitário, tornando-se uma das figuras mais respeitadas dos bastidores da música nacional.