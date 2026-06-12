Segurança alimentar e geração de renda são impulsionadas em comunidade indígena por meio do PAA

Por Wania Ressutti

Publicada em 12/06/2026 às 16h12

A atuação do governo de Rondônia junto aos povos indígenas tem contribuído para o fortalecimento da produção de alimentos, da segurança alimentar e da geração de renda nas comunidades tradicionais do estado. Um exemplo desse trabalho ocorreu na aldeia Pingo d’Água, da etnia Cinta Larga, localizada na Terra Indígena Roosevelt, onde produtores indígenas assistidos pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO) de Espigão do Oeste realizaram a primeira entrega de alimentos ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) na região.

O PAA representa uma importante política pública de incentivo à agricultura familiar, garantindo mercado para a produção dos agricultores e promovendo a distribuição de alimentos para as comunidades mais necessitadas. Na região dos Cinta Larga, o programa se torna uma ferramenta estratégica para valorizar a produção local, incentivar o cultivo sustentável e ampliar as oportunidades de renda das famílias locais.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a importância das políticas públicas voltadas ao fortalecimento da produção rural nas comunidades tradicionais. “O governo de Rondônia tem trabalhado para ampliar as oportunidades de geração de renda e promover a segurança alimentar em todas as regiões do estado. A inclusão dos produtores indígenas no PAA impulsiona o desenvolvimento sustentável, a valorização dos povos indígenas e o fortalecimento da agricultura familiar.”

Iniciativa fortalece autonomia das comunidades e incentiva a preservação dos modos tradicionais de cultivo

Segundo o extensionista da Emater Erick Nogueira, que presta assistência à comunidade, “o PAA é mais um incentivo para fomentar a agricultura familiar nas pequenas comunidades, onde o produtor tem a certeza da venda de sua produção em qualquer quantidade”, destacou.

Além dos benefícios econômicos, ao incentivar a participação dos produtores indígenas no PAA, a Emater-RO incentiva ações que contribuem para a preservação dos modos tradicionais de cultivo e para o fortalecimento da autonomia das comunidades. “A produção comercializada é resultado do trabalho das famílias indígenas, que cultivam alimentos adaptados às condições locais e de grande importância para a alimentação regional”, explicou o extensionista.

As lideranças da aldeia Pingo d’Água, representadas pelo cacique Joacílio Cinta Larga, agradeceram o apoio da Emater-RO e destacaram a relevância da iniciativa para a comunidade. “A Emater tem possibilitado novas oportunidades para nós, produtores indígenas”, disse o cacique.

De acordo com o diretor-presidente da Emater-RO, Hermes José Dias Filho, a parceria com a comunidade indígena promove inclusão produtiva, desenvolvimento sustentável e melhoria da qualidade de vida das famílias. “Por meio da assistência técnica e da extensão rural, a gestão estadual reafirma o compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar indígena, contribuindo para a valorização da produção de alimentos, a geração de renda e o desenvolvimento das comunidades tradicionais de Rondônia”, frisou.