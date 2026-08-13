SEMOD finaliza construção das calçadas e do estacionamento no entorno da Igreja Matriz

Por ASSESSORIA

Publicada em 13/08/2026 às 10h46

Parceria que transforma nossa cidade! Nesta quarta-feira, 13 de agosto, a equipe da SEMOD finalizou a construção das calçadas e do estacionamento no entorno da Igreja Matriz.

Esse trabalho é resultado de uma importante parceria entre a comunidade e a Prefeitura: a igreja ficou responsável pela aquisição dos materiais, enquanto o município entrou com a mão de obra.

É assim, unindo esforços e trabalhando juntos, que seguimos construindo uma cidade cada vez mais bonita, organizada e acolhedora para todos!

Espigão não pode parar!