Ana Castela recebe buquê anônimo e desabafa:

Por EDUARDA ZARNOTT/spinoff.com.br

Publicada em 12/06/2026 às 15h55

Ana Castela, de 22 anos, dividiu com os seguidores uma situação inesperada nesta sexta-feira (12/06), Dia dos Namorados. A cantora recebeu um buquê de flores rosas e vermelhas de um admirador anônimo e mostrou a cartinha que acompanhava o presente nos Stories do Instagram.

No bilhete, o remetente escreveu: “Um pequeno gesto de carinho com muito amor de alguém que sempre está com você”. Logo depois, a Boiadeira apareceu novamente nas redes sociais e explicou que não se sente confortável com esse tipo de surpresa sem identificação.

“Eu já falei, não gosto deste tipo de coisa, não! Este tipo de surpresa, gente. Vou ligar lá na floricultura, não dou conta, estou passando mal”, desabafou Ana Castela. “Quem está sempre comigo? A Bruna, meu segurança, minha mãe e meu pai. Vocês acham que eles me mandam flor? Aí, estou passando mal”.

Buquê anônimo reacende curiosidade sobre a vida pessoal de Ana Castela

A reação de Ana Castela ao buquê anônimo acontece em meio a uma sequência de comentários e interações que têm mantido sua vida amorosa no radar dos seguidores. Em maio, a cantora fez piada sobre desilusão durante um momento em família e viralizou ao dizer: “O que mata é o amor”.

Desde então, qualquer publicação da Boiadeira envolvendo relacionamento passou a gerar novas teorias. A artista também chamou atenção ao comentar “vem logo, meu” em uma foto de Jon Vlogs, mesmo após o influenciador negar um affair e afirmar que os dois são amigos de longa data.

Nos últimos dias, Ana ainda movimentou a web ao publicar uma mensagem misteriosa no TikTok após realizar uma endoscopia. Na ocasião, ela escreveu: “Matei a curiosidade, galera: ele não foi me ver”, usando um trecho da música PT do Coração, conhecida por falar sobre desilusões amorosas.

A cantora também interagiu com Nilson Neto no TikTok, o que levou fãs a especularem um possível envolvimento entre os sertanejos. Por isso, o presente enviado sem identificação ganhou ainda mais repercussão entre os seguidores, que já acompanham de perto qualquer sinal sobre a vida pessoal da artista.